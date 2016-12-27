iPhone Şifresi Kırılabiliyor Mu?

iPhone şifresi nasıl kırıldı?

Akıllı telefonlar hayatımızın herşeyini bilen sırdaşlar haline gelmişken iPhone şifresi kırılabiliyor desek nasıl hissedersiniz?

iPhone kilit sorunu geçen sene FBI ile Apple’ı karşı karşıya getirmiş ama Apple kanıt olarak ele geçirilen iPhone’un kilidini açmamıştı. FBI da bu telefonu uzun çalışmalar sonrasında kırdığını söylemişti. Hındistan’dan gelen bir habere göre dijital güvenlik uzmanı iOS aktivasyon kilidini kırdığını ilan etti. Hemath Joseph iPhone’da ekran kilidi ve aktivasyon kilidi aktifken cihazda genelde açılan WiFi bağlantısı sayesinde bu telefonu hackleyebiliyor. Yöntemi ise uzun isimli WiFi ağ ismi ve şifresi görerek telefonun kilit ekranını donduruyor ve daha sonra cihaz uykuya geçip yeniden açıldığında aktivasyon kilidi istenmemesiymiş. Bu arada Hemath bu hatayı Kasım ayında fark edip Apple ile paylaşmış, büyük ihtimalle bu hatanın düzeltilmesi yakında olacak bir güncelleme ile yapılacaktır. O zamana kadar iPhone’u olanlar dikkatli olmalılar.

@HandeArpaligil