iPhone Telefonunuz ile AR ve VR Keyfi

AR ve VR birlikte hem de Apple kalitesinde

Android telefonlarla çalışabilen sanal gerçeklik gözlüğü ile ilgili bir çok haberi sizlerle paylaştık şimdi de sıra iPhone destekli AR ve VR başlığında.

Occipital firmasının tasarladığı bu gözlüğün adı Bridge ve bu başlıkta hem sanal gerçeklik (VR) hem de artırılmış gerçeklik (AR) bir arada. Apple iPhone 6, 6s ve 7 modelleriyle uyumlu olan model ekran boyutu nedeniyle 7 Plus modeliyle uyumlu değil. Bridge başlığı önünde ve çevrenizdeki alanı haritalıyor ve içten dışa pozisyon takibi sağlıyor ayrıca üzerindeki batarya değiştirilebiliyor ve 3-4 saat rahatça kullanılabiliyor. Bridge başlığını rakiplerinden ayıran gelişmiş dahili sensörleri sayesinde hareketlerinizi takip etmesi için ekstradan dış kamera veya beacon’lara ihtiyaç duymuyor. Occipital ürünü mevcut iOS sanal gerçeklik uygulamaları ve videolarıyla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Occipital Bridge başlığının geliştiriciler için olan versiyonu yani Explorer Edition bu ay 500 dolar fiyatla satışa çıkacak. Bizler ise Mart sonunu beklemek zorundayız maalesef.

@HandeArpaligil