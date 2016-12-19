İşte Apple’ın Otomobili

Otomobili görüntülenen Apple

Tanıttığı yeni ürünlerle her zaman ilgi görmeyi başaran Apple üzerinde uzun süredir çalıştığı otomobili ile de aynı ilgiyi görebilecek mi sizce?

Apple’ın otomobil üreteceği müjdesini sizinle paylaşmıştık ama o dönemde bu aslında bir tahminden öte değildi. Hatta basın bu konuyla alakalı ikiye bölünmüş, kimine göre böyle bir çalışma yapmıyor kimine göreyse Apple harıl harıl bu proje üzerinde çalışıyordu. Öncelikle şunu belirtelim Apple’dan hala bu konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen sizinle bu müjdeyi paylaşma sebebimiz ise bu sefer konuyla ilgili resmi bir kanıtın ortaya çıkmış olması. Wall Street Journal’in haberine göre Apple’in Ulaştırma Bakanlığı ile paylaştığı bir mektup konu ile ilgili herkesi aydınlatacak bir kanıt niteliğinde. Bu mektupta Apple otonom otomobil teknolojileri geliştirdiği için duyduğu heyecanı ve trafikte test etmek için izin talebinde bulunuyor. Apple kendi gibi otonom araç geliştiren firmaların, kaza ve çarpışma testlerinde edindiği tecrübeleri paylaşmalarındaki önemi vurgularken paylaşımların şirket gizliliği altında korunması gerektiğinden de bahsetmiş. Bu mektuptan sonra artık heyecanla Apple’ın ilk otonom otomobilini beklemeye başlayabiliriz.

Görseldeki tasarınlar bir Türk tasarımcı olan Sn. Ali Çam’a aittir. Kendisine yaptığı bu güzel tasarımlar için teşekkür ederiz. Kim bilir, belki de Apple’ın önümüzdeki yıllarda üretmeyi planladığı araçların tasarımı bir Türk tasarımcıya ait olabilir.

@HandeArpaligil