iyzico ödeme Platformunun Hedefi Liderlik

iyzico ödeme platformu şirketleri dünyaya bağlıyor!

Kolay ve güvenli ödeme platformu iyzico, kendine koyduğu bölgesel liderlik hedefine doğru iddialı bir şekilde adım adım ilerliyor. 9.500 üzerinde aktif üye işyeri ve 195.000 aktif satıcıya ödeme hizmeti sunan iyzico, 2017’de iyzicrossborder ile Türkiye’nin ihracatına da önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Şirket, ilk olarak 2016 yılının başında İran pazarını dünyaya entegre etti. Bu pazarda yakalanan başarının ardında iyzico, şimdi ise odağına İstanbul’a maksimum 3 saat uçuş mesafesindeki bütün ülkeleri aldı.

2016 yılında e-ticaretin global hacmi 1.8 trilyon dolara ulaştı. Bu rakamın yaklaşık yüzde 20‘sini crossborder ticaret oluşturuyor. Türkiye’deki e-ticaret hacmine ilişkin konuşan Özbugutu, şunları söylüyor: “BKM verilerine göre 2016’da internetten yurtiçinde yapılan kartlı ödemelerin toplamı 68,4 milyar TL iken bu rakamın 5,4 milyar TL’si crossborder harcamalar oldu. Global anlamda bu oran yüzde 20 iken Türkiye’de yaklaşık yüzde 8 oldu. Bu harcamaların yaklaşık yüzde 95’ini hava yolları, konaklama sektörü oluşturdu. Elimizdeki rakamlara baktığımızda Türkiye’nin crossborder e-ticaret hacminin ne kadar az olduğunu görüyoruz. Ancak bu durum aynı zamanda bir fırsata da işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin sınır ötesi satışlarda önemi artacak.”

Şu anda turizm, oyun, tekstil gibi alanlarda hizmet veren birçok e-ticaret şirketiyle çalışan iyzico, İran’a finansal hizmetler sağlayan ilk ödeme şirketi oldu. Ambargoların kalkmasıyla kapalı bir ekonomi olan İran’daki potansiyeli gören iyzico, 2016 yılının Şubat ayında ülkede kullanılan kartları uluslararası ödeme sistemlerine entegre ederek yurtdışından yapılacak online alışverişlerde kullanılabilmelerine olanak tanıdı. 2015 verilerine göre İran’da yaklaşık 231 milyon adet banka ve kredi kartı bulunuyor. Kartlı ödeme hacmi yıllık bazda 300 milyar dolar, kartlı ödeme adedi yıllık ise 10 milyar adet seviyesinde… BKM 2016 yılı verilerine göre yaklaşık 58 milyon kredi kartı, 115 milyon adet ise banka kartının bulunduğu Türkiye’de ise kartlarla yapılan alışveriş tutarı 587 milyar liraya ulaştı.

@HandeArpaligil