Jabra Halo Smart ile Eller Serbest

Telefon görüşmelerinde en çok yakındığımız konu telefonumuzun elimizden düşmemesi. İşte bu soruna en başarılı çözümlerden bir tanesi Jabra Halo Smart diyebilirim.

Jabra bluetooth teknolojilerini kullanan oldukça önemli bir firma. Aslında yalnızca bluetooth teknolojileri değil, aslen işitme cihazları kurumsal alanında oldukça başarılı bir grubun bünyesinde olan marka çıkardığı teknolojilerle oldukça başarılı ürünleri piyasaya sürüyor. Geçtiğimiz hafta Silikon Vadisi Tv programında Test Merkezimizin konuğu olan Jabra Halo Smart özellikleri ve kullanım şekliyle gerçekten çok pratik ve kaliteli bir ürün olduğunu ispatladı.

Stereo özelliği sayesinde kablosuz müzik keyfini de bize sunan Halo Smart, içersinde barındırdığı teknolojiyle sıradan bir bluetooth kulaklıktan kendisini hemen ayırıyor.

Rüzgarlı ve yağmurlu havada rahat kullanım sunan IP54 standartlarına uygun olarak üretilmiş model ile karşı tarafa sesinizin hışırtılı gitmesi veya kullandığınız ürünün su geçirmesi ihtimali ortadan kaldırılmış. Hepimizin bluetooth kulaklık kullanırken çekindiği en önemli nokta, konuşurken sesin yankı yapması veya karşı tarafa sesin az gitmesi. Piyasada bulunan ucuz ve bir o kadar da kalitesiz modeller neredeyse bizleri bluetooth kulaklık kullanmaktan soğuturken, deneyimleyeceğiniz Halo Smart ile bu kadar zamandır neden bluetooth kulaklık kullanmadım diye hayıflanabilirsiniz.

Halo Smart‘ın boyun bandı sayesinde kulaklığımı nereye koydum derdi son buluyor. Boynunuza uyum sağlayan boyun bandı ile bluetooth kulaklığınızı boynunuzdan hiç hissetmeden her an yanınızda taşıyabileceksiniz. Benzer modellerden hafifliğiyle ayrışan Halo Smart, kullanırken gerçekten keyif veriyor. Kulaklıkların arka tarafındaki manyetik sayesinde salkım saçak durması engellenerek bir arada durmasını sağlayan mekanizma oldukça faydalı. Hatta araba kullanırken, spor yaparken veya yürüyüşte kulaklıkları birbirinden ayırmanız, gelen aramayı cevaplamanız için yeterli oluyor. Aynı şekilde, kulaklıkları birleştirdiğinizde de arama direkt olarak sonlandırılıyor. Bu çözüm oldukça pratik olarak kullanılıyor.

Tek dokunuşla akıllı asistan olan (Apple kullanıcıları için Siri, Android kulanıcıları için Google Now) telefonlardan arama yapabiliyor, hava durumunu sorgulayabiliyorsunuz. 17 saat konuşma veya 15 saat müzik dinleme imkanı sunan Halo Smart ile şarj aletinizi koyduğunuz yeri unutabilirsiniz. Bizzat deneyimlediğim modelin pil ömrü, normal üstü kullanımda 3 gün rahatlıkla gidiyor. Ayrıca, Jabra Assist uygulamasını (iOS veya Android) indirerek kulaklığınızın ne kadar pil ömrü kaldığını yüzdesel olarak görebiliyorsunuz. Kulaklığınızı kaybetmenizi ortadan kaldıran uygulama ile tekbir dokunuşla kulaklığınızın nerede olduğunu veya en son nerede kullanıldığını takip edebiliyorsunuz. Uyumlu dillerde facebook, whatsapp, mesaj, takvim ve email uygulamalarını kolaylıkla kullanabiliyor, bildirimleri sesli olarak okutabiliyorsunuz.

İçerisinde bulunan titreşimi sayesine bildirimleri rahatlıkla hissedebiliyor ve telefonunuzun sesini hiç açmayabiliyorsunuz. Özellikle sessiz ortamlarda oldukça faydalı olan bir özellik olduğunu belirtmek isterim. Satış paketinden 3 ekstra kulak aparatı çıkıyor ve bu aparatlar sayesinde tüm kulaklara uyumlu hale gelebiliyor.

Yeni yılın yaklaşmasıyla güzel bir hediye alternatifi olabilecek Jabra Halo Smart‘ın fiyatı ise oldukça şaşırtıcı. 279 TL son kullanıcı fiyatıyla satışa çıkarılan model elektronik marketler ve e-ticaret siteleri üzerinden kolaylıkla bulunabiliyor.

Silikon Vadisi programının Test Merkezi kısmında incelemesini televizyonda yayınladığımız Jabra Halo Smart modelinin, geniş kapsamlı ve detaylı incelemesini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

@ardameric