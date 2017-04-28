Jeff Goldblum, Jurassic World 2’de Yer Alacak

Jurassic Park’ın orijinal serisinde yer alan ünlü oyuncu Jeff Goldblum’un Jurassic World’de olmaması serinin hayranlarını üzmüştü.

Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard’ın rol aldığı Jurassic World 2015 yılında gösterime girdiğinde çok beğenilmedi. Ancak yine de filmin devam filmi önümüzdeki yıl geliyor. 22 Haziran 2018’de gösterime girecek olan filmde Jeff Goldblum’da yer alıyor.

Goldblum, 1993 yılında ilk Jurassic Park filminde matematikçi ve kaos teorisyeni olarak Dr. Ian Malcolm karakterini canlandırmıştı. Goldblum daha sonra Jurassic Park: The Lost World’de yer almıştı.

Goldblum’un filmde ne yapacağı henüz bilinmiyor ancak kendisi büyük bir ihtimalle yine Ian Malcolm olarak geri dönecek. Filmde işlenecek pek bir şey kalmasada senaristlerin nasıl bir çıkış yolu bulduğu bir çok kişi tarafından merak ediliyor.