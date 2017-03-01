Kaan N1 Nougat Güncellemesi Yayınlandı

Kaan N1 Nougat güncellemesi söz verildiği tarihte yayınlandı

Başarı Ticaret tarafından geçen sene piyasaya sunulan ve yüzde yüz Türk markası olan Kaan N1 Nougat güncellemesi müjdesiyle kullanıcılarını sevindirdi.

Piyasaya sunulalı henüz altı ay geçmiş olmasına rağmen dikkatleri üzerine çeken bu akıllı telefon kullanıcılarına Şubat sonunda Nougat güncellemesini vereceği sözünü tutup geçtiğimiz günlerde Android’in yeni versiyonunu kullanıcılarına yayınladı. General Mobile’dan sonra Nougat güncellemesini yayınlayabilen ilk Türk markası olan Kaan N1’in bu hamlesinden sonra gözler diğer Türk markalarına çevrildi.

Kaan N1’in yayınladığı Nougat güncellemesi 1.6GB boyutuna sahip ve OTA üzerinden otomatik olarak akıllı telefonunuza indirilebiliyor. Akıllı telefonunuzun sürümü v2.8 ya da daha üstüyse bu güncelleme direk telefonunuza gelecektir. Eğer sürümünüz daha düşükse önce v2.8 sürümünün güncellemesini yapmalı daha sonra da Android 7.0 Nougat güncellemesini telefonunuza indirebilirsiniz.

Metal kasaya sahip N1 5.5″ ekran boyutuna ve 2.5D cam teknolojisini kullanıyor ve 1920 x 1820 Full HD ekran çözünürlük sunarken çizilme ve darbeleri karşı da ekranı DragonTrail teknolojisi koruyor. MediaTek MT6755 işlemci kullanan N1 3GB RAM ve 32GB dahili hafıza sunuyor. Eğer isterseniz depolama alanını microSD kart takarak 128GB’a kadar arttırabiliyorsunuz. Rakiplerinden Android 7.0 Nougat güncellemesi ile bir adım öne geçen Kaan N1 akılı telefon sadece 7,3mm kalınlıkta ve 165 gram ağırlığında.

@HandeArpaligil