Kablo Çekme Derdine Son

TP-Link sayesinde kablo çekme problemi yaşamayın



TP-Link evinde kablolu internet bağlantısını tercih eden ama her yere kablo çekme gibi sıkıntıları olanlara yeni çözümünü duyurdu. Evdeki mevcut elektrik hattını aynı zamanda internet hattı haline getirmeye yarayan powerline adaptör serisinin yeni üyesi TL-PA9020P Kit, 2000Mbps’ye varan yüksek bağlantı hızı sunuyor.

TP-Link’in 2017 yılı içinde satışa sunacağı TL-PA9020P, 4K video, online oyun gibi yüksek bağlantı hızı gerektiren uygulamalar için tasarlanmış, en yeni teknolojilerle donatılmış bir ürün. 2×2 MIMO teknolojisine sahip olan ürün, HomePlug AV2 standardı sayesinde aynı elektrik hattı üzerinde birden fazla veri (data) kanalı oluşturabiliyor. Aynı zamanda TP-Link’in yeni nesil ürünlerinde yer alan hüzmeleme (beamforming) teknolojisine da sahip olan ürün, yük yoğunluğuna göre en uygun kanalı belirleyerek verileri bu kanaldan iletiyor. Bu sayede daha temiz ve sorunsuz bir bağlantı sağlanıyor.

TL-PA9020P powerline adaptörde iki adet gigabit Ethernet girişi yer alıyor. Bu sayede akıllı TV, oyun konsolu, bilgisayar, depolama aygıtı gibi cihazlar kablo ile Gigabit hızlarda internete bağlanabiliyor. Adaptörlerin üzerinde yer alan priz sayesinde, adaptöre farklı elektrikli cihazlar da bağlanabiliyor. Bu sayede adaptörün işgal ettiği prizin yerine bir priz sunulmuş oluyor. İki adaptörden oluşan bir kit halinde satışa sunulan ürün, elektrik prizi olan her yere interneti taşımayı sağlıyor. Kurulumu inanılmaz ölçüde basit olan powerline adaptörlerden biri Ethernet kablosu ile modem/router’a bağlanıp elektrik prizine takılıyor. İkinci adaptör evin hangi odasında internet isteniyorsa o odadaki elektrik prizine takılıyor ve her iki adaptör üzerindeki ‘Pair’ düğmesine basılıyor ve işlem bitiyor! Artık evin elektrik prizi olan her yerinde kablo ile yüksek hızlarda internete bağlanmak mümkün hale geliyor. Üstelik hiç ek kablo çekmeden bu işlem yapılmış oluyor.

Ayrıca bir kablo çekme masrafı ve sorunundan kullanıcıları kurtaran powerline adaptörler, rahat taşınması nedeniyle ev değiştirildiğind e prizden çıkarılıp yeni evdeki prize takılarak kullanma konforu sunuyor. Bu nedenle özellikle kiracıların tercih ettiği bu çözüm, Avrupalı tüketicilerin en fazla tercih ettiği kablosuz ağ ürünleri arasında yer alıyor.

