Kamera Sistemleri Kumandanız Sony’den

PTZ Kamera Sistemleri için Sony’nin RM-IP500 Uzaktan Kumandası

Sony’nin yeni uzaktan kumandası RM-IP500, PTZ kamera sistemleri için tek bir operatör tarafından kontrol edilmesini sağlıyor.

Sony’nin yeni RM-IP500 uzaktan kumandası, operatörlerin son teknoloji yatay kaydırma-eğme-yakınlaştırma (PTZ) kameralarını canlı etkinlik prodüksiyonu ve yayın stüdyolarında kullanım gibi çok çeşitli uygulamalarda daha kolay ve sezgisel olarak kullanmasını sağlıyor.

RM-IP500 kumanda, Sony’nin yeni BRC-H800, BRC-H900, BRC-X1000 ve SRG-360SHE PTZ kameraların yanı sıra yeni MCX-500, hepsi bir arada HD anahtarlayıcısı ile de çalışacak şekilde tasarlandı ve kullanımı kolay bir etkinlik prodüksiyon sistemi oluşturmak için SD karta kayıt yapmayı ve IP akışını destekliyor.

Esnek kullanım sunan kontrol bölümü, PTZ kumanda kolunun tek elle çalıştırılmasını sağlıyor ve kullanıcı tercihlerine göre özelleştirilebiliyor. Seçilebilir yakınlaştırma kontrolü, kullanıcılara aşağı-yukarı hareketle (sol el) veya kumanda koluyla (sağ el) çalıştırma seçeneği sunuyor. Kontrol bölümü, PTZ hızının kolayca ayarlanmasını sağlıyor, ayrıca üründe sık kullanılan işlevler için doğrudan düğmeler de bulunuyor. Bölüm, tek bir düğmeye basarak PTZ bellek izleme ve ön ayar gibi PTZ işlevlerinin geri getirilmesine de imkan tanıyor.

RM-IP500, AUTO IP Ayarı ile 100 kameraya kadar IP atamasını basitleştiriyor, hızlı kurulum ve sorunsuz çalıştırma imkanı sağlıyor. Ayrıca kullanıcı, tek bir kişi tarafından yapılan hassas ve kolay manevra imkanı için ön ayarlı kamera açılarını programlayabiliyor. Yeni tasarıma sahip kompakt gövdesiyle kumanda, 306 mm x 159,3 mm x 224,1 mm veya 12 1/8 inç x 6 3/8 inç x 8 7/8 inç (projeksiyon olmadan) boyutlarına sahip ve her konsolun üzerine ya da içine monte edilebiliyor.

@HandeArpaligil