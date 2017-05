Karayip Korsanları 5 Hackerların Eline Geçti

Bir grup hacker ellerinde Karayip Korsanları serisinin yeni filmi Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı filminin ellerinde olduğunu açıkladı.

Hackerlar Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı için Disney’den fidye istiyor. Bilgisayar korsanlarının elinde filmin olduğuna dair bir bilgi yok. Ancak bir kaç hafta önce Netflix’in Orange is the New Black dizisinin sezonu sızdırılmıştı ve Netflix fidyeyi ödemeyi reddedince saldırganlar dizinin bölümlerini torrent sitesinde paylaşmıştı.

Ortada dolanan haberlere göre saldırganlar çok fazla miktarda para istiyor. Disney fidyeyi ödemeyecek ve FBI ile işbirliğine gitmiş durumda. Salazar’ın İntikamı serinin beşinci filmi ve önümüzdeki Cuma günü gösterime girecek. Seri bugüne kadar Disney’e çok fazla para kazandırdı. Büyük bir ihtimalle şirket endişeli bir şekilde olacakları bekliyor.

Bir kaç sene önce Lionsgate’in The Expandables 3 filmi internete sızdırılmıştı ve gösterime girdikten sonra gişede çok fazla gelir elde etmedi. Çünkü çoktan internette milyonlarca defa izlenmişti.