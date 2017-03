Kaspersky Lab Yine Zirvede

Kaspersky Lab yıllık TOP3 metriğine göre yine zirvede: En iyi siber korumayı Kaspersky Lab sağlıyor

Kaspersky Lab, internet güvenliği alanında bir yıl boyunca yapılan bağımsız testlerde rakiplerini geçip, TOP3 derecelendirmesi kapsamında 4 yıldır zirvede.

Siber tehdit ve suçluların sofistike nitelikleriyle birlikte gelişmeye devam Kaspersky Lab ürünleri, bağımsız araştırma laboratuvarlarının testlerinde herhangi diğer bir çözüm sağlayıcıya kıyasla en yüksek oranda ilk üçte yer alıp (%90), ayrıca kendi performansını da daha önceki yıllara göre geçerek, 2015’e kıyasla %8 artırdı.

TOP3 derecelendirmesi, güvenlik çözümü sağlayıcılarının performanslarının, IT güvenlik sektörünün bağımsız testleri tarafından yıllık bazda Kaspersky Lab tarafından düzenli olarak değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkıyor. 2016 boyunca bağımsız testler için gönderilen tüketici ve kurumsal odaklı ürünler TOP3 derecelendirmesinde karşılaştırılarak bilinen, bilinmeyen ve gelişmiş tehditlere karşı sağladıkları korumaya göre sıralandı. Adından da anlaşılacağı üzere TOP3 derecelendirmesi, yıl boyunca en iyi skoru elde eden en iyi üç şirketin sıralaması anlamına geliyor. Her bir şirket, dahil olduğu bağımsız testlerin sayısına oranla ilk üçte ne sıklıkta yer aldığına göre bir puan alıyor.

Son derece titiz olan test sürecinde her bir şirketin sıralaması için sadece şeffaf ve açık testlerin sonuçları dikkate alınıyor. AV-Test ve AV-Comparatives testlerinin hakim olduğu sıralamaya, aralarında SELabs and VirusBulletin’in de bulunduğu test laboratuvarları de etki ediyor. IT güvenliği sektöründe güvenilir bir konuma sahip olan bu laboratuvarlar, yaptıkları testlerdeki şeffaflıkla tanınıyor.

2016 yılında Kaspersky Lab, fidye yazılımları, yazılım açıklarından yararlanılması, finansal kötü amaçlı yazılımlar, APTler, kimlik hırsızlığı ve benzeri tehditlere karşı kullanıcıları korumak adına yeteneklerinin analiz edildiği 78 ayrı bireysel teste girdi. Şirketin ürünleri bu testlerin 70’inde ilk üç sırada yer aldı . Daha da önemlisi, bu testlerde elde ettiği 55 adet birincilik , en yakın rakibinden 35 fazlaydı. Böylece Kaspersky Lab sadece sektöründe en iyi sonucu elde etmekle kalmayıp, rekabette de oldukça öne çıkıyor ve üst üste dört yıldır en üst konumdaki yerini sağlamlaştırmış oluyor.

