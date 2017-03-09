Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Neleri İçerir?

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Merak Ettikleriniz!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”), son dönemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor çünkü tam içeriği merak ediliyor.

Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek. Bu yasayla ilgili olarak ilk akla gelen “Nedir bu kişisel veri?” sorusu oluyor. Aslında bunun cevabı oldukça basit. Kişiler ile ilişkilendirilebilen her türlü veri kişisel veridir. Örneğin bayiniz, aboneniz, çalışanınız hatta rakipleriniz hakkında topladığınız, TC kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişilerin kim olduğunu anlatan her türlü veri aslında kişisel veri demektir. En küçük KOBİ’den en büyük şirkete kadar ticari faaliyet içinde olan herkes bu verilerin değerini ve önemini çok iyi bilerek topluyor ve bunları işleyerek, kendi işlerini geliştirmekte güçlü bir kaynak olarak kullanıyor.

Veri, ülkeler için de oldukça kritik öneme sahip; bütün devletler verilerin yurtdışına çıkmasıyla ilgili hukuki, regülatif kısıtlar koyuyor ve vatandaş verilerinin ülke sınırları içerisinde kalması için çaba harcıyorlar. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında kişisel verinin yurtdışına çıkarılmasına dönük kısıtlama, kurallar ve cezai yaptırımlar uygulanıyor.

Dünyada ortaya çıkan ve hızla yükselen dijitalleşme dönüşümünün bir sonucu olarak Türkiye’de de veri analitiği faaliyetleri oldukça artış gösterdi. Veri ve verinin doğru işlenmesi, gerek özel sektör temsilcilerinin gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının günlük işleyişinde olmazsa olmaz bir süreç haline geldi. Bu doğrultuda, günlük hayatımızın tamamına dokunan milyonlarca verinin, şirketler başta olmak üzere tüm kurumların veri işleme faaliyetleri bakımından iş yapış şeklini düzenleyecek hukuki bir altyapının oluşturulması, kişisel verilere ilişkin bir kanunun olmamasından kaynaklanan güvensizliğin ortadan kaldırılması ve ilerleyen teknolojilerin kişisel veriler üzerinde daha büyük etki ve ihlaller yaratabileceği gibi sebeplerle bu kanun gerekli görüldü.

Ülkemizde kişisel verilerin korunması alanındaki girişimler, 1981 yılında başladı. Ve bu konuya ilişkin ilk düzenleme, 7 Nisan 2016 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe girdi.

@HandeArpaligil



