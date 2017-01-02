Kişisel Verilerinizi Koruma Kanunu Var Mı?

Kişisel Verilerinizi Koruma Kanunundaki ilginç detaylar

2008’den beri ülkemizde kişisel verilerinizi korumaya yönelik çalışmalar yapılmakta ve bu kanunun çıkmasında da AB giriş sürecinin payı çok büyük.

AB’ye giriş sürecinde kişisel verilerin güvenliği hakkında bir kanunumuz olmadığı için güvenli olmayan ülke statüsünde yer alıyorduk. Bu kanun, AB ile vizelerin kaldırılmasına dair yapılan görüşmelerdeki maddelerden de biriydi. Nihayetinde ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ çıktı ve bu kanunla veriye sahip olan tüm kurum ve kuruluşların ‘aydınlatma’ maddesi gereği verinin ait olduğu kişiyi bilgilendirmesi zorunlu hale geldi. Kanunun yürürlükteki metninde sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilere ilişkin sınırlandırma nedeniyle sigorta şirketlerinin ya da şirketlerdeki insan kaynakları departmanlarının elleri ve kollarının bağlanmış vaziyettedir. Ayrıca regüle edilen sektörlere özel düzenlemelerin çıkartılması da gerekiyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dair bir takım sektör spesifik uygulamalar da var. Sağlık sektörü böyle bir atılım yaptı. Ellerinde yüksek boyutlarda kişisel veri var. Bunların uygulamayı aksatmaması adına ayrı bir komisyon kuruldu. Bunun benzerini bankalar ve sigorta şirketlerinin de yapması gerekiyor. Şu anda yürürlükte olan kanuna göre kurumların; Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali, Verilerin Güvenliği İhlali, Sicil Kaydı İhlali ve Kurul Kararı İhlali olmak üzere 4 konuda idari para cezası ile yükümlü olacaklarını belirten Keser’e göre bu 4 unsur dışında tüm ihlaller ise suç kapsamına girmekte ve hapis cezası ile karşılık bulmakta. Bunların en önemli özelliğinin ise şikayete bağlı suçlar olmamaları, yani davadan kaçınma şansın bulunmaması.

@HandeArpaligil