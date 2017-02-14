Kitap Basımını Fonlamak

Edibe Alsancak yeni şiir kitabının basımını CrowdFON üzerinden gerçekleştirdi

Dünyada hızla yaygınlaşan “kitlesel fonlama” sistemine Edibe Alsancak da katıldı. Edibe Alsancak, yeni şiir kitabı “Müstehzi Mahal”in basımını CrowdFON.com üzerinden aldığı fon sayesinde gerçekleştirebildi. Eser, CrowdFON’da en çok fonlanan edebiyat yayın projesi olmayı başardı.

Oyuncu – yazar – yaratıcı drama lideri Edibe Alsancak, yeni şiir kitabı “Müstehzi Mahal”i Türkiye’nin ilk kitlesel fonlama platformu CrowdFON ile yayınlayacak. Üç ay önce CrowdFON.com üzerinde projesini başlatan Edibe Alsancak, kısa sürede yeni şiir kitabının yayını için gerekli fonlama hedefine ulaştı. Proje, CrowdFON’da en çok fonlanan edebiyat yayın projesi oldu. Hem CrowdFON.com üzerinde hem de sosyal medyadaki takipçilerinin destekleriyle hedefine ulaşan Edibe Alsancak, “Yeni şiir kitabım Müstehzi Mahal’in yayınlanması için CrowdFON’da başlattığım projede içerik, kapak çalışması ve edit aşamaları tamamlandı, yayınevleri ile görüşmelerin son aşamasına gelindi. En kısa sürede okurlarımla tekrar beraber olabilmenin sevincini taşıyorum” dedi.

Kitlesel fonlamanın dünyada hızla yaygınlaşan, yaratıcı fikirlerin birçok kişi tarafından ufak miktarlarla desteklenerek hedeflenen finans olanağını yaratan alternatif fonlama sistemi olduğunu belirten CrowdFON Kurucusu Savaş Ünsal, “Edibe Alsancak’ın yeni şiir kitabının yayınlanması için gerekli fonlamanın CrowdFON üzerinden gerçekleşmesi bizler için gurur verici. Ülkemizde fikri olan ama gerekli fonlamayı bulamayan birçok girişimcimize kısa sürede ve etkin fonlama sağlamayı amaçlayan CrowdFON gibi diğer platformların yaygınlaşması ile birlikte, 2023 senesinde sektörün girişimcilere yarattığı fon kaynağının 1 milyar Dolara ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

@HandeArpaligil