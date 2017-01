Lacie Rugged Mini 4 TB Silikon Vadisi’nin Konuğu Oldu

Lacie Rugged Mini 4 TB Harici Disk ile verileriniz her zaman güvende olacak. Dizayn, konfor ve hızı sizlere sunan harici disk ile her türlü ortamda mükemmel performans sizleri bekliyor.

Lacie markası, dünyaca ünlü Seagate markasının üst markası olarak konumlandırılmış olduğunu sizler için daha önce test ettiğimiz Thunderbolt modelini incelerken aktarmıştık. Kaliteli ve benzersiz ürünleri tüketicilere sunmayı hedefleyen marka bunda ne kadar başarılı olduğunu, sergilediği modeller ile bizlere gösteriyor. Lacie Rugged Mini 4 TB modeli de bu ürünlerden bir tanesi.

Pazar günü Show Tv’de yayınlanan Silikon Vadisi TV programında Test Merkezinin konuğu olan Lacie Rugged Mini 4 TB modeliyle şoka, suya ve toza karşı dayanıklıdır. 1 Ton basınca karşı dayanıklılığını ortaya koyan model, doğa sporları, extreme sporlar ve doğa fotoğrafçıları tarafından tercih edilen bir model olarak nitelendiriliyor. Verilerinizin güvenliği için büyük önem taşıyan sağlamlık, Lacie‘nin bu modelindeki en büyük hedefi konumunda.

USB 3.0 ve USB 2.0 bağlantısı ile Mac ve Windows cihazlarında hızlı veri aktarımını sağlayan Rugged Mini 4 TB modeli gerçekten etkileyici özelliklere sahip.

Birçok ödüle sahip olan ünlü tasarımcı Neil Poulton tarafından dizayn edilen Lacie Rugged Mini 4 TB, 1 ton basınca karşı dayanıklı olan alüminyum kasaya sahip. Ayrıca, otomatik şifreleme ve yedekleme özellikleriyle verilerinizin güvende kalmasını da sağlıyor.

1.2 metreden düşmeye karşı dayanıklı olan model ile “verilerime bir şey mi oldu?” derdi tarihe karışıyor diyebiliriz. Arabayla üzerinde geçtiğimizde tabir etmek gerekirse “bana mısın” demeyen modeli, işini daha çok doğa ortamında ve açık alanlarda yürütenler için de oldukça önemli. Doğada kullandığınız cihazların başına her an bir şey gelebilir ve bu sizi oldukça üzebilir. Lacie ile bu kaygılarınızı minimuma indirebilirsiniz. 2.5″ olmasının verdiği avantaj ile her an rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz.

Lacie Rugged Mini 4 TB‘ın satış fiyatı ise 869 TL. Seçkin mağazalar ve Apple mağazalarında satışta olan modeli kolaylıkla temin edebilirsiniz. Sakladığınız verilerin paha biçilemez olduğu düşünülürse, ödediğiniz miktara değeceği aşikar diyebiliriz.

Silikon Vadisi televizyon programında birçok özelliğine değindiğimiz Lacie Rugged Mini 4 TB modelinin, detaylı ve geniş kapsamlı video incelemesine aşağıdaki linkten ulaşabilir ve keyifle izleyebilirsiniz.

@ardameric