Lacie Rugged Thunderbolt ile Kendinizi Ödüllendirin

Lacie Rugged Thunderbolt Harici Disk ile verilerinizi güven, hız ve konforla her an yanınızda taşıyabileceksiniz.

Lacie markası, dünyaca ünlü Seagate markasının üst markası olarak konumlandırılmış, kaliteli ve benzersiz ürünleriyle tüketicilerin beğenisine sunulmuştur. Geçtiğimiz haftalarda Silikon Vadisi TV programında Test Merkezinin konuğu olan Lacie Rugged Thunderbolt, modelleriyle şoka, suya ve toza karşı dayanıklıdır. IP54 sertifikasına sahip olan modelleriyle, doğa sporları, extreme sporlar ve doğa fotoğrafçıları tarafından tercih edilen modelleri verilerinizin güvenliği için büyük önem taşımaktadır.

Thunderbolt bağlantısı ile Mac ve uyumlu Windows cihazlarında USB 3.0 ın 2 katı daha hızlı veri aktarımını sağlayan Rugged Thunderbolt modeli gerçekten etkileyici özelliklere sahip.

Birçok ödüle sahip olan ünlü tasarımcı Neil Poulton tarafından dizayn edilen Lacie Rugged Thunderbolt 1 ton basınca karşı dayanıklı olan alüminyum kasaya sahip. Otomatik şifreleme ve yedekleme özellikleriyle verilerinizin güvende olmasını sağlayan model ile USB 3.0 ve USB 2.0 ile de veri transferi yapabiliyorsunuz.

2 metreden düşmeye karşı dayanıklı olan model ile verilerime bir şey mi oldu derdi tarihe karışıyor diyebiliriz.

Yeni yılda kendinize veya sevdiklerinize güzel ve özel bir hediye alternatifi olan Lacie Rugged Thunderbolt‘un satış fiyatı ise 899 TL. Seçkin mağazalar ve Apple mağazalarında satışta olan modeli kolaylıkla temin edebilirsiniz. Sakladığınız verilerin paha biçilemez olduğu düşünülürse, ödediğiniz miktara değeceği açık bir şekilde kendini gösteriyor.

Silikon Vadisi televizyon programında birçok özelliğine değindiğimiz Lacie Rugged Thunderbolt modelinin, detaylı ve geniş kapsamlı video incelemesine aşağıdaki linkten ulaşabilir ve keyifle izleyebilirsiniz.

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