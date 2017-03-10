Lacie Thunderbolt ürünleri Kampanyasıyla Daha Cazip

LaCie Thunderbolt ürünleri, Macbook hediye çeki avantajıyla ilk kez n11.com’da

Yüksek işçilik kalitesine sahip depolama ürünleri ile tanıdığımız kaliteden ödün vermeyen LaCie’nin masaüstü depolama sürücüleri n11.com’a özel bu cazip avantajlarıyla satışa sunuluyor. İlk kez n11.com’a özel satışa açılan LaCie Thunderbolt ürünleri, Macbook’larda geçerli 9 bin TL’ye varan hediye çeki fırsatı sunuyor.

E-ticaret platformu n11.com, LaCie Thunderbolt ürünlerini Macbook hediye çeki avantajıyla satışa sunuyor. Sadece ve ilk kez n11.com’da görücüye çıkan LaCie’nin Thunderbolt 3 ürünleri, yüksek depolama kapasitesine sahip cihaz arayanlar için ideal bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Hızla gelişen 4K teknolojisine sahip içeriklere çözüm sağlayabilecek, hızlı veri transferi sağlayan geniş kapasiteli depolama cihazları, Macbook hediye çeki avantajıyla e-ticaret platformu n11.com’da meraklılarını bekliyor.

n11.com’un seçili LaCie Thunderbolt ürünlerinde geçerli Macbook hediye çeki kampanyasında n11.com üyeleri, satın aldıkları ürün tutarının %27’si değerinde Macbook alışverişlerinde geçerli hediye çeki kazanıyor. 7 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında geçerli kampanya, özellikle MacBook Pro serisini tamamlayacak LaCie ürünleriyle birleştiğinde oldukça avantaj sağlıyor.

Show TV’de Her Pazar saat 14:00’de yayınlanan Silikon Vadisi programının test bölümünde de incelenen Lacie ürünleri Arda Meriç ile Dinçer Karaca’nın da olumlu yorumlarını almıştı. Test merkezi bölümlerini Show TV’nin mobil uygulamasından ya da internet sitesinden izleyebilirsiniz.

@HandeArpaligil