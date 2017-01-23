League of Legends 2017’de Kıyasıya Mücadele

League of Legends 2017 heyecanı

Riot Games’in efsanevi oyunu League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi heyecanı başlıyor; peki ya siz hazır mısınız?

2017’de dopdolu bir sezon geçireceğimizin sinyalleri, yepyeni takımlar ve göz alıcı transferler ile haftalar öncesinden verilmişti… Bu sezon, futbol dünyasının en önemli markalarından Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da dâhil olduğu bu müthiş heyecanın başlamasına sayılı günler kaldı. 21 Ocak Cumartesi günü hasret bitiyor ve LoL tutkunlarını ekranlara kilitleyecek 2017 Şampiyonluk Ligi sezonu başlıyor!

Yeni takımlar, yeni transferler, geçmeyen günler… League of Legends tutkunları için Şampiyonluk Ligi’nin önemi büyük. Bugünü bekleyen herkes için artık gün sayma zamanı geldi. League of Legends heyecanıyla dolu 2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi, 21 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’de gerçekleşecek ilk mücadeleyle yeni sezona merhaba diyecek.

Üç yeni takımın mücadele edeceği Şampiyonluk Ligi’nde, 2017 Kış Mevsimi’yle birlikte 1907 Fenerbahçe Espor, Galakticos ve Galatasaray Esports da bu özel rekabete dâhil oluyor. Tanıdık isimlere göz attığımızda ise son Türkiye Büyük Finali şampiyonu Dark Passage.BKM Express, TBF finalisti ve MSI’da ülkemizi başarıyla temsil eden SuperMassive eSports, yarı finale kadar yükselme başarısı gösteren HWA GAMING ile Team AURORA’nın yanı sıra, başarılı çıkışıyla göz dolduran Oyunfor.CREW, bu yıl da Şampiyonluk Ligi’nde mücadele edecek takımlar arasında yer alıyor.

Şampiyonluk Ligi’nin formatı, 2016 Yaz Mevsimi ile aynı şekilde devam edecek. İki maçlık seri şeklinde oynanacak lig aşaması, futbol turnuvalarından aşina olduğumuz; galibiyet 3 puan, beraberlik 1’er puan, mağlubiyet 0 puan formatıyla gerçekleşecek. Lig aşamasında ilk 6’ya giren takımlar, mevsim finallerine yükselecek. İlk iki sırayı alan takımlar mevsim finallerine yarı finalden başlarken, 3-6. sıra arasındaki takımlar, çeyrek finalde birbirleriyle karşılaşacak. Sonrasında ise Kış Mevsimi Finali heyecanı yine binlerce espor izleyicisi önünde canlı olarak gerçekleşecek.