Lenovo 6 iF Tasarım ödülünün Sahibi

2017 iF Ürün Tasarım Ödülleri’nde Lenovo’ya 6 Ödül!

iF Tasarım Ödülleri 60 yıldan fazladır ürün tasarımı konusunda dünyanın önde gelen uluslararası organizasyonlarından biri. Bu yıl da Almanya’da düzenlenen tasarım yarışmasında ödül kazanan markalar belli oldu. Zorlu bir seçim aşaması olan iF Tasarım Ödülleri markalar için adeta global düzeyde mükemmeliyetin kanıtı niteliğinde. Tasarım, endüstri ve mimarlık gibi pek çok alanın seçkin isimlerinden oluşan jüri bu yıl, 59 ülkeden yapılan başvurularda bilgisayardan otomobile, mobilyadan mimarlığa ve mücevherata kadar 5.575’den fazla ürünü değerlendirdi. Markalar bir adet iF tasarım ödülü almak için birbiriyle yarışırken tam 6 adet iF tasarım ödülünün sahibi olan Lenovo bu mutluluğunu duyurdu.

Yarışmanın önemli adaylarından biri olan teknoloji devi Lenovo, dünyanın en hafif 14″ 2’si 1 arada kurumsal bilgisayarı olan ThinkPad X1 Yoga, iş dünyasındaki profesyoneller için tasarlanan hepsi bir arada bilgisayar IdeaCentre 610S, oyun dünyasının güçlü cihazlarından Lenovo Legion Y720 Laptop, performansı ile olduğu kadar şıklığı ile de öne çıkan IdeaCentre AIO Y910, ve yeni nesil güvenli yerel depolama ürünü olan Lenovo Smart Storage ile ödülleri övgüyle ve gururla topladı.

2017 iF Ürün Tasarım Ödülleri’nde yer alan Lenovo ürünleri:

ThinkPad X1 Yoga

IdeaCentre 610S

IdeaCentre Y710 Cube

IdeaCentre AIO Y910

Lenovo Legion Y720 Laptop

Lenovo Smart Storage

