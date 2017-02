Lenovo’dan MWC’de Yoga Hamlesi

Lenovo’dan MWC’de Yoga ailesine yeni katılan modeller

Lenovo, yeni Yoga serisi ile kişisel bilgisayar konseptini değiştirerek MWC’de adından söz ettiriyor. Lenovo’dan MWC’de tanıtılan modeller: Yoga 720 ve Yoga 520

Lenovo, teknoloji dünyasının buluştuğu Mobile World Congress’de kişiselleştirilmiş teknolojiyi yeni Yoga 720 ve Yoga 520 ürünleri ile adeta yeniden tanımlıyor. Dünya çapında fuarı yakından takip eden teknoloji meraklılarının ihtiyaçlarını karşılamak için Lenovo yeni ürünleriyle yepyeni bir heyecanla geliyor. Kullanıcıların her zamankinden daha fazla dikkat ettiği ve artık her alanında ve her an yanımızda olan bilgisayarlarımızın kişisel özelliklerimize uygun olarak tasarlanması ve özel ihtiyaçlarımıza cevap vermesi fikri şimdi Lenovo’nun en yeni ürünleriyle karşılık buluyor. Artık Lenovo ile kullanıcılar yeni teknolojilere değil yeni teknolojiler kullanıcılara adapte oluyor.

Kalemle yazı yazmanın insan anlayışına daha doğal gelmesinin yanında çoğumuz için bu daha kişisel hissettirdiği gibi ve düşüncelerimizi daha zengin ifade etmemize de imkan verir. Ultra-duyarlı dokunmatik ekran ile birleştiğinde, yeni Yoga 720 ve Yoga 520, daha orijinal ve kişisel ifade için Windows Ink™ ‘de düzenleme, not alma ve çizim için kalem desteği sunuyor. Yeni Yoga’ların bir diğer önemli özelliği ise yeni parmak izi teknolojisiyle güvenliğinizi kişiselleştirmesi. Yoga 720’nin gelişmiş entegre parmak izi okuyucusu eklenirken bu özellik Yoga 520 için ise bir seçenek haline getirildi.

Kişisel bilgisayarlarımızda çok yönlülüğe olan ihtiyaç giderek artarken yeni Yoga dizüstü bilgisayarlar, video izlemek, paylaşmak, ya da dizüstü bilgisayar modunda gerçek bir klavye ile elektronik bir tabloda bütçe hazırlamak arasında kolaylıkla geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için benzersiz imkanlar sunuyor. Yoga 720, kristal netliğinde videolar için 13 inç ekrana sahip 12 inç form faktörüne uyan nefes kesen 4K IPS ekran ve ultra dar ön çerçeveleriyle bilgisayarında film keyfi yaşamak isteyenler için tasarlandı. Ayrıca Yoga 720, hareketli bir ses deneyimi sağlamak için Dolby Audio ™ Premium ile JBL® hoparlörlere de sahip olmasıyla teknoloji severlerin takdirini kazandı.

Online alışveriş tutkusu, yoğun e-posta trafiği ya da yüksek performans gerektiren oyunlar gibi ihtiyaçlar için en yeni 7. Gen Intel Core i7 işlemcileri ve Windows 10 hem Yoga 720 hem de Yoga 520’nin kasasında hız ve gücü tüm performans severler için bir araya geldi. NVIDIA® GeForce® GTX 1050 ile büyüleyici grafiklere sahip ve dünyanın en hızlı veri aktarımı için Thunderbolt™ 3 ile sınıfındaki en güçlü çevrilebilir dizüstü olan Yoga 720’yi nereye giderseniz gidin yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

