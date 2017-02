Lenovo Moto G5 ve Moto G5 Plus MWC’de

Lenovo, Efsanevi Moto G5 ve Moto G5 Plus modelleri Mobil Dünya Kongre’sinde Tanıttıldı

Lenovo’nun son modelleri Moto G5 ve Moto G5 Plus, yüksek performansları, üstün kamera özellikleri, şık tasarımları ve uygun fiyatları ile dikkat çekiyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Moto markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, teknoloji dünyasının en büyük fuarı olan Mobile World Congress’de merakla beklenen Moto G ailesinin iki yeni akıllı telefonunu tanıttı. Herkes için birinci sınıf bir deneyim sunan Moto G5 ve Moto G5 Plus, en az performansı kadar iyi bir tasarıma sahip olarak kullanıcıların aradığından daha fazlasını ödün vermeden sunarak beğeni topladı.

Güçlü 2800 mAh’lık bataryasıyla Moto G5, 10W’lık şarj teknolojisi sayesinde de dakikalar içerisinde tüm gün yetecek kadar şarj olabiliyor. Fotoğraflar uygulamalar ve oyunlar arasında hızlı geçiş sağlayan Qualcomm® Snapdragon™ 430 işlemciye sahip Moto G5, perfomansı kadar yüksek kaliteli aliminyum yapısı, 5.0″ Full HD ekranı ve baş döndürücü şık tasarımıyla az ile yetinmek istemeyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

13MP kamera ve otofokus özelliklerinin yanında daha hassas ve çarpıcı fotoğraflar için hızlı odaklamayı sağlayan yazılımlarla birlikte gelen Moto G5, gelişmiş teknolojisiyle parmak izi okuyucu özelliği sayesinde telefonunuzu ne şekilde tutarsanız tutun ve sizi hemen tanıyor.

Moto G5’ın sahip olduğu özellikler ve daha fazlasıyla dikkatleri üzerine toplayan Moto G5 Plus büyüleyici tasarım ve sınırsız performansı ile sınıfının üzerinde özelliklere sahip. Qualcomm® Snapdragon™ 625 işlemcisi sayesinde iddialı bir hıza sahip olan Moto G5 Plus, 12MP arka kamerasıyla 4K Ultra HD çekim yapabilmesinin yanında 4x dijital zoom özelliğiyle akıllı telefonlar arasında önemli bir yere sahip olacak. 3000 mAh’lık batarya ile birlikte gelen Moto G5 Plus sadece 15 dakikalık şarj ile 6 saat kullanım imkanı tanıyan Turbo Power teknolojisiyle güç konusunda da iddialı bir akıllı telefon olarak teknoloji severlerin yeni favorisi olmaya aday.

