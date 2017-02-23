Lenovo Moto ile Maç Keyfi Avcunun İçinde

Lenovo Moto ve Moto Insta-Share Projektör mod sayesinde eşsiz maç keyfi
Teknoloji devi Lenovo, Moto Z serisi akıllı telefon ve Moto Insta-Share Projektör modu ile dev ekranda maç keyfi telefonunuza sığdırıyor. Her açıdan 70 inç yansıtma yapabilen projektör, ekstra 1 saat pil ömrü de sağlıyor.
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Tuttuğunuz takımın maçını büyük bir ekranda doyasıya seyretmek istiyorsunuz ancak mobil olduğunuz için bu mümkün değil mi? Sıkı durun. Dünya’nın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, Moto markası ile akıllı telefon pazarında ve sunucu alanında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo’nun Moto Z serisi akıllı telefonlarına bir tık ile takılabilen Insta-Share Projektör modu ile artık bu mümkün!
Moto Z serisinin Türkiye’de satışta olan 4 modundan biri olan ve telefonunuza kolayca takılabilen Insta-Share projektör modu ile 70 inç büyüklükte yansıtma yapabilir ve maç keyfini her zaman her yerde doyasıya yaşayabilirsiniz.
Rahatça yansıtma yapabilmeniz için dâhili destek çubuğuna da sahip olan Insta-share projektörün ekstra bataryası maç keyfini kesintisiz hale getiriyor. Moto Z serisinin dâhili 2600 mAh bataryası ve 15 dakikada 6 saatlik pil ömrü elde etmenizi sağlayan Turbo Power teknolojisinin yanında ekstra 1 saatlik daha ömrü bulunan projektörünüz ile istediğiniz her yerde arkadaşlarınızla birlikte maç keyfini yaşayabilirsiniz. Lenovo ile takımınıza her yerde, hep destek, tam destek.