Lenovo’nun Hedefi Liderlik Mi?

Lenovo’da Francois Bornibus Dönemi 1 Nisan’da Başlıyor

Teknoloji devi Lenovo, EMEA Bölgesi’ni Francois Bornibus’a emanet etti. 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak bu atama sonrasında Lenovo’nun hedefi PC, sunucu ve tablet alanında ilk sıraya yerleşmek.

Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Moto markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo; EMEA Bölgesi (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Operasyon Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Francois Bornibus’un, 1 Nisan 2017’den itibaren EMEA Bölgesi Başkanlığı’na terfi ettiğini açıkladı. Lenovo’da 2012’de göreve gelmesinin ardından, bölgenin PC pazarındaki %10’luk payını iki katından fazla artırarak %21.1 seviyesine getiren Bornibus’un, yeni görevi ile Lenovo’yu EMEA bölgesinde PC, tablet ve sunucu alanında liderliğe taşıması bekleniyor.

Bornibus’un hedefleri arasında, dünyanın lider PC üreticisi konumundaki Lenovo’nun bilgisayardaki bu başarısını EMEA Bölgesi’nde de yakalaması yer alıyor. Ayrıca Lenovo’nun üçüncü sırada bulunduğu sunucu pazarındaki yerini, müşterilere sunulan çözümler ile sağlamlaştırması ve Motorola’nın da bu pazardaki gelişimini sürdürmesi konusunda çalışmalar yapması bekleniyor.

.Bornibus’un terfisi hakkında konuşan, Lenovo’nun EMEA ve Latin Amerika Bölgesi Başkanı Luca Rossi, “Francois’nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarı ve bu zorlu pazardaki hedeflerimizle ilgili ciddi bir tecrübesi var. Onun liderliği ve tecrübesiyle birlikte, hedeflerimize ulaşmadaki başarımızı devam ettireceğiz” dedi. Lenovo Global Liderlik Ekibi’nin de bir üyesi olan Francois Bornibus, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika pazarlarından sorumlu olarak Luca Rossi’nin ekibinden yer alacak.

@HandeArpaligil