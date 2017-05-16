Lenovo Beklenen Telefonları Resmen Açıkladı

Lenovo uzun zamandır söylentileri ortalıkta dolaşan Moto C ve Moto C Plus akıllı telefon modellerini bugün resmi olarak tanıttı.

Lenovo’nun telefonları beklendiği gibi 89 € ve 97$ dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Bu iki telefon şirketin bugüne kadar sunmuş olduğu en uygun telefon olarak ifade ediliyor. İki telefon baharda Latin Amerika, Avrupa ve Pasifik Asya’da satışa çıkacak. Ancak bu bölgelerde hangi ülkelerde satışa çıkacağı henüz bilinmiyor.

Telefonların özellikleri ise şu şekilde.

Moto C

2 megapiksel ön kamera, 5 megapiksel arka kamera

MediaTek dört çekirdekli işlemci

3G bulunan ve 89 €’dan satışa çıkan modelde 1GB Ram ve 8GB depolama alanı

4G bulunan ve 99 €’dan satışa çıkan modelde 1GB Ram ve 8GB depolama alanı bulunuyor.

854 x 480 çözünürlükte bir 5 inçlik ekran

2,350mAh pil

Telefonun cherry, beyaz, gold ve siyah olmak üzere 4 renk seçeneği mevcut.

Moto C Plus

4000mAh pil

Çift SIM kart desteği

Arttırılabilir microSD depolama alanı

2 megapiksel ön kamera, 5 megapiksel arka kamera

119 €’dan satışa çıkan modelde 1 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor.

İki cihazın da Android Nougat ile gelmesi bekleniyor. Moto C Plus’un ekranının 720p ve Moto C’nin ekranından daha büyük olacağı söyleniyor.