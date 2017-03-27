Lenovo ve Datacore’un İş Birliğinin Sonucu

Lenovo ve DataCore İş Birliğinin Son Harikası:

Yazılım Tanımlı Depolama Teknolojisi

Lenovo, sunucu platformunu güçlendiren son teknolojisi Yazılım Tanımlı Depolama Çözümünü duyurdu. Lenovo ve Datacore’un birlikte geliştirdiği bu sistem her ortama hızlıca kurulabilir, kesintisiz hizmet, tasarruf ve performansta artış vadediyor.

Lenovo, sunucu platformunu güçlendirmesi amacıyla ürettiği ve DataCore Software’ın çok çekirdekli paralel I/O – SANsymphony teknolojisi ile birlikte geliştirilen Yazılım Tanımlı Depolama (Software-Defined Storage, SDS) sistemini duyurdu. Yeni Lenovo DX8200D ile çeviklik, sadelik ve daha iyi maliyet sunulurken aynı zamanda yazılım tanımlı veri merkezi teknolojisinin benimsenmesi de planlanıyor.

Farklı lokasyonlara yayılmış depolama aygıtlarını, ortak bir amaç uğruna çalışan cihazlar haline getiren yeni Lenovo DX8200D, farklı cihazların, model ve nesil farklılıklarından kaynaklanan sorunlarına da çözüm getirecek. Ayrıca yeni sistemle veri merkezleri, depolama yönetimi ve destek görevleri için harcanan zamanda yüzde 90, depolama maliyetlerinde yüzde 75 ve depoya bağlı arıza süresinde yüzde 100’e varan düşüş gerçekleştirebilecek. Yeni sistemle veri merkezlerinin performansında 10 kat artış olması öngörülüyor.

Lenovo Datacenter Group Yazılım Tanımlı Veri Merkezi Direktörü ve Genel Müdürü Radhika Krishnan, DataCore ortaklığıyla hayata geçirilecek yeni sistem hakkında yaptığı açıklamada, “Yeni SDS çözümü, kuruluşların sistemlerini daha hızlı kontrol etmelerini ve altyapılarını yönetmek için gerekli olan zaman ve kaynaklardan tasarruf etmelerini sağlayacak” dedi. DataCore Yazılım Başkanı ve CEO’su George Teixeira ise yeni sistemin birçok soruna kalıcı çözüm getireceğini belirterek, “Lenovo’nun güçlü ve güvenilir sunucuları, DataCore’un yazılımı ile birleştiğinde daha iyi maliyet ve kesintisiz yönetim standartlarına ulaşıyoruz” dedi.

@HandeArpaligil