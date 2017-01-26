LG 2016’yı Karlı Bitirdi

LG 2016’yı iyi değerlendirdi

LG Electronics yaptığı açıklamayla 2016 yılının tamamı ve dördüncü çeyrek döneminin finansal sonuçlarını açıkladı ve LG 2016 senesi karlı tamamlayabildi.

Sonuçlara göre LG, 2016 yılında beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri ve ev eğlence bölümlerinin güçlü performansı sayesinde 2015’e oranla yüzde 12.2’lik bir artışla 1.16 milyar dolarlık işletme kârı elde etti. Tüm 2016 ele alındığında ise LG’nin elde ettiği gelirlerinin 47.92 milyar dolar ve net gelirlerinin ise 109.31 milyon dolar olduğu açıklandı.

2016 yılının dördüncü çeyrek dönemindeki satışların ise bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 11.7 ve geçen yılın aynı dönemine oranla da yüzde 1.5 oranında artışla 12.79 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği açıklandı. LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri ve LG Ev Eğlence bölümleri ise 2016 yılındaki en güçlü işletme kârı rakamlarını açıkladı. Otomotiv bileşenleri ve mobil iletişim bölümlerindeki kayıplardan dolayı 223,98 milyon dolarlık daralma gerçekleşti.

LG Mobil İletişim Bölümü ise 2016’nın dördüncü çeyreğinde LG V20 amiral gemisi akıllı telefonun elde ettiği güçlü satış performansıyla birlikte 2.51 milyar dolarlık gelir elde ederek geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15.4’lük bir artış elde etti. Karlılık seviyesi ise yüksek seviyede pazar yatırımları ve LG G5’in satışlarında yaşanan durgunluk nedeniyle yavaşladı. Karlılığın 2017’nin ikinci çeyrek döneminde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması planlanan yeni G Serisi telefonun yanı sıra orta segmente hitap eden yeni akıllı telefon modellerinin de yardımıyla yükselişe geçmesi ve 2017’de LG Mobil iletişim Bölümü’nün pazardaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

@HandeArpaligil