LG’den Ticari Kullanıma Yönelik Ürünler

LG inovatif ticari OLED Dijital Signage ve gelişmiş B2B LCD çözümler

LG Electronics, tanıttığı en yeni ürünleriyle, ticari kullanıma yönelik digital signage çözümlerini başka bir boyuta taşıyor.

LG’nin Flexible Open Frame OLED, In-Glass Wallpaper OLED ve Ultra Stretch LCD signage çözümleri, işletmelerin reklam, interaktif video, konaklama ve daha birçok farklı alanda müşterilerine nefes kesici bir görsel deneyim sunmalarına imkan veriyor.

LG’nin ISE 2017 kapsamında hazırladığı standında sergilediği Flexible Open Frame OLED signage ekran, OLED teknolojisinin getirdiği tüm yenilikleri kullanıcıların hizmetine sunuyor. Arka ışıklandırmalı geleneksel televizyonlara göre çok daha geniş bir izleme açısı sunan OLED ekranlar, herhangi bir arka ışıklandırmaya ihtiyaç duymadan kusursuz siyahlar ve gerçekçi renkler eşliğinde en muhteşem görüntüleri üretebiliyor. LG’nin gelecek nesil Flexible Open Frame OLED signage ürünü, oldukça ince ve esnek olan OLED ekranı sayesinde kurulum sırasında kıvrımları değiştirilerek dikey ya da yatay şekilde kullanabiliyor. Hatta ekranın kıvrımları kurulumdan sonra da değiştirilebilmekle birlikte içbükey ya da dışbükey bir hale getirilebiliyor.

LG’nin diğer OLED çözümleri arasında yer alan 65 inç Dual-View Curved Tiling OLED signage ise, OLED teknolojisinin zarif tasarımını ve çok yönlülüğünü kanıtlıyor. Toplamda sekiz adet çift taraflı ve esnek OLED panelden oluşan ekran, her açıdan üstün bir görüntü kalitesi sunuyor. Her biri 3840×2160 pikselli 4K Ultra HD görüntü kalitesinin yanında Çip Üzeri Sistem (System On A Chip-SoC) ve 128 GB dahili hafızaya sahip olan ekranlar, ayrı bir PC ya da medya oynatıcıya ihtiyaç duymadan en mükemmel UHD görüntüyü sunmak için birlikte çalışıyorlar.

Cam tasarıma sahip çift taraflı ve ultra ince OLED panelleriyle birlikte LG’nin In-Glass Wallpaper OLED signage ürünü ise butik mağazalar, sanat galerileri ve dekorlarına sofistike bir dokunuş yapmak isteyen diğer tüm işletmeler için mükemmel bir çözüm sunuyor. Hem ayakta duran hem de asılabilen In-Glass Wallpaper OLED ekran, işletmelerin sahip oldukları mekanlarda en işlevsel signage çözümünü uygulayabilmelerine imkân veriyor.

LG’nin ISE’deki standını ziyaret eden kullanıcılar 55 inç boyutundaki tam 12 LCD ekranın birleşimiyle oluşturulan göz kamaştırıcı video wall’u da görme imkanı yakalıyorlar. Video wall üniteleri tüm endüstriye örnek olan ince çerçeveleri sayesinde birbirlerine bağlanıyor ve ticari kullanıma uygun çok daha büyük bir ekran oluşturabiliyorlar. LG fuar kapsamında minimal çerçeveli ve eş zamanlı dört görüntüye kadar bölünmüş ekran kapasitesine sahip 58:9 ultra-wide signage ürünü olan 86 inç Ultra Stretch dijital çözümünü de tanıttı. LG’nin SuperSign medya düzenleme yazılımına sahip olan 86 inç Ultra Stretch ürünü ile resim ve video içeriklerinin hızlı ve rahat bir şekilde özelleştirilebilmesi de mümkün oluyor.

LG’nin en büyük digital signage ürünü olan 88 inç Ultra Stretch ekranı, 32:9 görüntü oranı ve bölünmüş ekran özelliği ile çok daha kapsayıcı bir deneyim sunuyor. Yan yana bağlanmış iki adet 49 inç panel ile eşdeğer olan bu ürün en ince ayrıntıları görüntüleyebilmekle birlikte, kiosk ekranlar, restoranlar, finansal kurumlar ve benzeri birçok işletme için kusursuz bir çözüm sunuyor.

