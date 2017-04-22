LG Hub Robot ile Yapay Zeka Teknolojisi Evlere Giriyor

LG’nin bu sene başında Las Vegas’ta düzenlenen Consumer Electronics Show’da tanıttığı yeni ev asistanı Hub Robot, IOT cihazlara adım atmanızı sağlıyor.

LG Hub Robot bir çok akıllı ev cihazını bir araya getiriyor ve nesnelerinin interneti teknolojisine bir çok kişinin erişmesinde büyük rol oynuyor. Hub Robot şu an sınırlı sayıda pazarda olsa da şirketin nesnelerin interneti teknolojisinin yaygınlaşması için önemli bir rol üstlenmiş durumda.

Hub Robot, Amazon’un Echo sisteminde yer alan Alexa teknolojisine sahip. Bu sayede Hub Robot üzerinden müzik dinlemek, alarm kurmak, hatırlatıcı ayarlamak ya da hava ve trafik durumunu öğrenmek mümkün. Üstelik bunların hepsini sesli komut ile gerçekleştiriyor.

Hub Robotun en iyi performans sağladığı yerler özellike mutfak ve oturma odası gibi ev halkının sık olarak kullandığı ortak alanlar. Diğer taraftan evin diğer bölümlerine Hub Robot ile entegre olarak çalışan minik robotlar yerleştirmek mümkün. Hub Robot evdeki çocuklara kitap okuyarak aynı zamanda onların güzel ve bilgilendirici vakit geçirmesini de sağlayabiliyor.