LG ilginç Ürünleri ile Dikkat Çekiyor

LG inovatif ilginç ürünleri ile tüm vaktinizi sevdiklerinize ayırmanızı sağlıyor

LG’nin sunduğu inovatif teknolojilerle ve ilginç ürünleri ile sevdiğiniz film ve içerikleri istediğiniz her yere taşıyın. Sevdiklerinizle her an her yerde en güzel anları paylaşmanın keyfini LG teknolojileriyle çıkarın.

Günümüzde milyonlarca insan sevdikleriyle iletişim kurmak ve daha çok zaman geçirmek için kullanıcı odaklı teknolojilerden faydalanıyor. LG, trendleri belirleyen teknolojileriyle sevdiklerinizle birlikte olmanızı kolaylaştırıyor, çok daha kişiselleştirilmiş kullanım özellikleriyle kendinizi daha iyi ifade etmenize yardımcı oluyor.

LG’nin ürünlerinde odak noktasına aldığı en önemli unsurlardan birisi, kullanıcı odaklı teknolojileriyle insanları bir araya getirmek. LG’nin bu yaklaşımının en başarılı örneklerinden birisi ise muhteşem LG projektörlerin sunduğu eşsiz fırsatlar. LG’nin benzersiz projektörleri yalnızca yüksek performans isteyen kullanıcılara değil, aynı zamanda film ve TV programlarının keyfini her an her yerde çıkarmak için gerekli olan çok yönlülüğü arayan tüketicilere de hitap ediyor.

LG LED PH450UG projektörü duvarın önüne koyun ve sadece 33 cm mesafeden 80 inçlik görüntünün keyfini çıkarın. Bu özellik sayesinde istediğiniz her yeri sinema salonuna çevirmekle kalmıyor, çevrenizdeki insanlarla birliktelik duygusunu en güzel şekilde yakalayabiliyorsunuz.

Eğer siz de hiç otobüste maç izlemediyseniz ya da açık havada sinema keyfi yapmadıysanız LG projektör ile tanışmamışsınız demektir. Bu ürünle ilgili LG’nin hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

