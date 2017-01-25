LG Nesnelerin internetinde Devrim Peşinde

LG Nesnelerin internetinde 2017 ve sonrasında da tüketici elektroniğinde devrim yapmaya devam edecek

Global markaların hepsinde olduğu gibi LG de nesnelerin internetinde bu yıl ve sonrasında odak noktasında olacak ve bu konu değişmez öncelikleri..

Yakın zaman önce Nesnelerin İnterneti (IoT) konseptinin birçok yeni inovasyona yol açacak bir dalga yaratacağını ve bu şekilde hızlıca yayılacağını konuşuyorduk. Nesnelerin İnterneti’nin bu hızlı gelişiminin getireceği devrim ise çok uzakta değil. Nesnelerin İnterneti konsepti gelirleri ve verimliliği artırmanın yanında birçok farklı sektörün iş süreçlerinde yaşadığı sorunları çözmek için önemli bir kaldıraç etkisi yaratıyor. Küresel çaptaki ağ teknolojisi devlerinin ölçümlerine göre günümüzde 15 milyar olan dünya çapındaki bağlantılı cihaz sayısı 2020 yılında 50 milyara ulaşacak. Hatta daha da iyimser tahminlere göre yine aynı dönemde bağlantılı cihaz sayısı 200 milyara ulaşabilir.

Önümüzdeki döneme bakacak olursak dünya yakın zaman içinde tamamen internete bağlı olan günlük nesnelerle dolacak. Nesnelerin İnterneti konsepti ise birçok iş alanı için yeni fırsatlar sunacak. Nesnelerin İnterneti uygulamaları sıradan ya da içgörü sahibi olması fark etmeksizin her endüstride iş süreçlerinin her seviyesinde kendine yer bulacak. Nesnelerin İnterneti konsepti birçok işletmenin karşılaştığı sorunlarla ilgili sunduğu cevaplar sayesinde bu problemlerin azalmasını ya da tamamen ortadan kaybolmasını sağladı. Bulut bilişim, akıllı şebekeler, nano teknoloji ve robotik gibi diğer teknolojik gelişmelerle karşılaştırıldığında girmek üzere olduğumuz Nesnelerin İnterneti dünyası çok daha verimli, üretken, güvenli ve kârlı bir ekonomik ortam sunuyor.

Nesnelerin İnterneti’nin küresel çapta yeni bir ekonomik çağ başlatacağından hiçbir şüphe yok. Nesnelerin İnterneti’nin sunacağı avantajlar, mevcut ekonomik modeller ve süreçler üzerine basit geliştirmeler olmaktan ziyade tamamen bu süreçleri dönüştüren bir kapsamda yenilikler sunuyor. Nesnelerin İnterneti ekonomisi şirketlerin üretimi, fonksiyonu ve davranışlarında devrimsel etkiler yaratacak. Bu değişim ise bundan önceki tüm endüstriyel devrimlerden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek. LG Electronics, yapay zekâ alanına doğru ilerleyerek sadece ürünleri daha da gelişmiş hale getirmenin ötesinde, sunulan servislerin robot teknolojileriyle daha nasıl geliştirilebileceği konusu üzerinde çalışıyor.

@HandeArpaligil