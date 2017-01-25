LG OLED TV ile Bir Taşla İki Kuş

LG OLED TV ile Beymen alışverişiniz hediye

Geleceğin TV teknolojisine sahip LG OLED TV ile hem teknoloji hem de giyim sektörü çok hoş bir şekilde bir araya geliyor. LG OLED TV modellerini tercih eden müşteriler 2 bin 500 TL’ye kadar geçerli Beymen Gift Card’larıyla da tarzlarını tamamlama şansını yakalayacaklar.

LG Electronics’in düzenlediği kampanya kapsamında müşteriler 20 Şubat 2017 tarihine kadar LG Türkiye garantili LG OLED TV modellerinden birini satın aldıktan ve 1 ay içinde LG yetkili servisine kurulumunu yaptırdıktan sonra www.lgiletarzinitamamla.com adresi üzerinden başvuruları yapabilirler.

Bu kampanya ile kullanıcılar LG OLED TV’lerden birini satın almaları halinde tüm Beymen, Beymen Club mağazaları ve www.beymen.com , www.beymenclub.com internet sitelerinde, Beymen, Beymen Club ürünlerinde ve ithal markalı ürünlerde geçerli Beymen Gift Card ayrıcalığından faydalanabiliyorlar.

Avrupa Görüntü ve Ses Birliği (EISA) tarafından bu yıl Avrupa’nın En Üst Teknolojiye Sahip TV’si ödülünü kazanan yeni LG OLED TV serisi üstün görüntü kalitesi, kusursuz siyahı ve üstün HDR performansı ile daha önce görmediğiniz kalitede bir TV izleme deneyimi sunarken, “Beymen Gift Card” kampanyasıyla da kazandırıyor.

Eğer siz de bir taşla iki kuş vurayım, televizyonumu yenilerken sevdiklerime hediye bütçesi yaratayım diye düşünüyorsanız Türkiye genelindeki bu kampanyayı kaçırmayın. Beymen gift card hediyeli LG OLED TV modelleri: 55EG910V, 55EG920V, 55EG960V, 65EG960V, OLED55C6V, OLED55E6V, OLED65C6V, OLED65E6V ve OLED65G6V’dir.

@HandeArpaligil