LG Stratejik Odağını Güçlendiriyor

LG, Innofest 2017’de inovatif ve premium ürünlerdeki stratejik odağını güçlendirdi

LG Electronics inovatif ve ultra-premium ürünlere yönelik giderek artan talebi öngörerek, 2017 yılının en yeni ürünlerini tanıttı ve stratejik odağını güçlendirdi.

Birçok ödüllü tasarımıyla birlikte inovatif teknolojilerin yönünü belirleyen küresel teknoloji lideri LG Electronics, en yeni ve premium ürünlerini iki gün süren geleneksel InnoFest 2017 etkinliğinde kullanıcıların beğenisine sundu.

Bu yıl İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen etkinliğe 250’den fazla perakendeci, iş ortağı ve müşteri katıldı. InnoFest 2017, LG’nin küresel tüketici elektroniği pazarındaki liderliğini pekiştiren oldukça önemli bir etkinlik olarak ön plana çıkıyor. InnoFest 2017, LG’nin premium ürünler kategorisindeki liderliğini kanıtlamanın yanında, birçok farklı iş kolundaki yenilikçi ve enerji tasarruflu ürünlerin sergilenmesini de amaçlıyor.

InnoFest 2017’de konuşan LG Electronics Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Kevin Cha şunları söyledi: “Teknoloji çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor ve değişimin etkileri de gittikçe güçleniyor. İnovasyon kavramı ise günümüzde hayata değer katmanın ötesinde kullanıcılara çok daha güzel bir hayat tarzı sunmayı amaçlıyor. LG olarak premium ürün felsefemizin kaynağını da bu eğilim oluşturuyor. LG Electronics 2017 yılında yine inovatif, enerji tasarruflu ve birinci sınıf ürünlere odaklanan pazar stratejisiyle, tasarım, rahatlık ve stil sahibi bir teknoloji üreticisi olarak konumlanıyor.”

LG, 2017 ürün yelpazesi ile en son teknoloji ve dünya standardında tasarım çizgilerini aynı potada eritiyor. Stil sahibi, premium ve adından çokça söz ettiren LG SIGNATURE ürün ailesinden, devrim yaratan LG OLED TV’lere, çığır açan TWIN Wash çamaşır makinelerinden, akıllı ev eşyalarına ve enerji tasarruflu ürünlere kadar birçok cihaz ile günümüzün detaylara önem veren kullanıcılarını memnun ediyor.

@HandeArpaligil