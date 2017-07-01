LG’nin Yeni Televizyonu Araba Fiyatına Satılacak

LG bu sene başında, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2017 etkinliğinde çok ince olan 4K OLED televizyon modellerini tanıtmıştı.

LG’nin akıllı telefondan daha ince olan OLED TV modellerinin fiyatı bugün belli oldu. Televizyonların 77 inçlik modeli 19.999$’dan 65 inçlik modeli ise 7.999$’dan satışa çıkacak.

W serisi olarak duyurulan televizyonlar sadece 5 milimetre kalınlığında. Televizyonun HDMI portu ve diğer donanımları alt kısmında bulunan Dolby Atmos destekli hoparlörde yer alıyor. Televizyonlarda HDR10, Dolby Vision, HLG ve Advanced HDR by Technicolor gibi HDR standartlarını destekliyor ve 4K çözünürlük sunuyor. Televizyonun üzerinde WebOS 3.5 işletim sistemi yer alıyor.