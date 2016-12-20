LG’den OLED Ekran Sürprizi

LG OLED ekran konusunda kimlerle işbirliğinde?

Katlanabilir OLED ekran teknolojisi henüz ürün halinde karşımıza gelmedi ama tüm markalar bu konu üzerindeki çalışmalarını tam hız devam ettiriyor.

LG üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlarla ilgili Apple, Google ve Microsoft gibi global dev markalarla iş birliği aşamasına geldi. LG’nin amacı geliştirdiği bu panelleri diğer markalara satabilmek. Biliyorsunuz ki bu teknoloji ile ilgili LG ve Samsung arasında büyük bir rekabet söz konusuydu.

Bu haber LG’nin öne geçtiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. LG’nin 2018 yılında bu panel üretimine başlayacağı ve Apple, Google, Microsoft ile de bu konu hakkında iş birliği yapacağı basına yansıdı bile. LG panel prototiplerinin geliştirilmesine çoktan başladığı da konuşuluyor. LG 2014 yılında ilk esnek şeffaf OLED panel serisini tanıtmıştı ve asıl merak edilen ise LG’nin bu teknolojiyi akıllı telefon modellerine nasıl taşıyacağı..

@HandeArpaligil