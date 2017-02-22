Mağazaların Online Alışverişten Farkı

Aynı gün teslimatın gelişimi ile online alışverişten mağazaların farkı kalmıyor

Aynı Gün Teslimat Hizmetinin gelişimi ile, mağazadan alışverişin online alışverişten en büyük artısı artık ortadan kalkıyor.

E-ticaret eşittir ucuz alışveriş yerine, e-ticaret eşittir verimli alışveriş demek artık. Özellikle milenyum kuşağının alışveriş alışkanlıkları çok farklı, bunu her gün gözlemliyoruz. Fiyat uygunluğu hala en büyük motivasyonlardan biri ve e-ticaret siteleri arasında rekabette fark, kullanıcıya verimli bir deneyim sunulduğunda ortaya çıkıyor. Aynı gün içerisinde teslimat da bu alanda yaratılan en büyük katma değerler arasında.

Müşterilerin aldığı bir ürünü anında kullanmaya başlaması, offline mağaza deneyimini aratmayacak bir büyük adım olarak geliyor. Aynı gün teslimat ile birlikte yaratılan müşteri deneyiminin karşılığını, e-ticaret siteleri de gözle görülür bir şekilde almaya başladı. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin potansiyeli bu alanda oldukça fazla. Bundan birkaç yıl öncesine kadar aynı gün teslimat hizmetine yatırım yapmak, e-ticaret siteleri için oldukça pahalıydı ve karlı bir iş değildi. Artık günümüzün şartlarında, var olan lojistik yatırımlarından bir by-pass ile bu hizmeti vermeyi göze alıyorlar ve müşteri tabanlarını genişletiyorlar. Ve bu hizmete karşılık verebilecek bir tüketici kitlesi de var. Milenyum kuşağı “anında memnun olma” motivasyonu ile bu hizmetin ulaştığı çok önemli bir hedef kitle. Aynı gün, 7/24, istenilen noktaya ve güvenilir teslimat, mobil alışverişi mağazaya gitmekten farksızlaştırmaya başladı.

2017 yılının sonunda yavaş yavaş drone teknolojileri bu sektörün en büyük fark yaratanları olmaya başlayacak. Dünyada e-ticaret firmaları ve posta şirketleri tarafından benimsenmeye başlanan yeni teknolojiler hem hız, hem de çalışan giderleri konusunda şirketlere büyük avantajlar sağlayacak.

@HandeArpaligil