MARVEL Future Fight’a Yeni Karakterler

MARVEL Future Fight’a muhteşem zenginlik getiren güncelleme

MARVEL Future Fight için Hayalet Sürücü, Cehennem Kedisi ve Kaiju Çocuk ile yeni Karakter Geliştirme Sistemi’ni içeren bir güncelleme yayınlandı.

Marvel’ın Demir Yumruk, Luke Cage, Elektra ve Cezalandırıcı adıyla gösterilen Netflix dizilerinden esinlenilmiş 4 kostüm ile beraber Inhuman Karnak için yepyeni ve çok farklı bir kostüm oyuna eklendi.

Netmarble Games CGO Seungwon Lee “MARVEL Future Fight’a eklenen üç yeni karakter için, hayranların oyuna katılmasını en çok istediği karakterler olduğunu belirterek “Bu güncelleme ile gelen yeni kostümler Marvel’ın yeni Netflix serilerinden esinlenildi, Marvel Demir Yumruk hayranları yeni dizinin bölümleri beklerken, bu karakterlerle keyifle oynayabilecekler.” dedi.

Marvel Games Creative Direktörü Bill Rosemann “Sürmekte olan ve gelecek TV serilerinden, bugünün çizgi roman etkinliklerine kadar Marvel’ın en güçlü ve güncel karakterlerini oyuncularımıza sunuyoruz,” diyerek şöyle devam ediyor “Marvel’in Korkusuz Sezon 2, Luke Cage, Demir Yumruk veya Canavarlar Serbest Kaldı yıldızlarının hepsini MARVEL Future Fight oyununda bulabilirsiniz”

Bu güncelleme aynı zamanda yeni bir Karakter Geliştirme Bilgi sistemi ile oyuncuların her karakterin geliştirme ve takım oluşturma bilgileri ile zayıf noktalarını ve potansiyel geliştirme alanlarını kolayca öğrenmeleri mümkün olacak. Ayrıca Zaman Savaşı modu ve genel arayüz geliştirilerek, oyuncuların daha iyi bir oyun deneyimi yaşaması sağlanacak.

@HandeArpaligil