Masterpass’de Chat Diye Ödeme ve Kapına Getir

Masterpass ile “chat” diye öde,siparişini Getir getirsin

Masterpass, alışveriş deneyimini kolaylaştırıyor. Tüketiciler, Facebook Messenger üzerinden alışveriş yaptıklarında artık herhangi bir kartla, herhangi bir yerde, herhangi bir cihazla ödeme imkanına kavuşuyor. Dijital ödeme çözümü Masterpass ve Getir, Türkiye’den dünyaya alışveriş için chat dedikleri yepyeni bir ödeme kolaylığı sundu. E-ticaret ve elektronik ödemede oyunu değiştirecek bu çözüm ile Facebook Messenger üzerinden Getir chatbot’unu kullanarak ürün seçmek, sipariş verme ve bulunduğunuz sohbet ara yüzünden hiç ayrılmadan güvenli ödeme yapmak artık daha kolay.

Mastercard ve Getir, Masterpass ile tüketicilere internetten yazışarak ticaretin kusursuz ve güvenli ödeme çözümünü sundu. Geliştirilen çözüm ile artık Facebook Messenger üzerinde chatbot vasıtasıyla Masterpass ile ödeyerek Getir’in 600’den fazla gündelik ürününü 10 dakika içerisinde teslim alabilirsiniz. E-ticaret ve elektronik ödeme sistemlerinde oyunu değiştiren bu yeni çözüm, Messenger vasıtasıyla yapılan gündelik satın alma deneyimlerini geliştirmek için tasarlandı.

Masterpass’in ödeme teknolojisi ve Getir’in eşsiz teslimat modeli (Ocak 2017 itibariyle 1 milyon teslimat) ile, alışveriş tarzını yenileyen bu yeni elektronik ödeme çözümü, Mastercard ve Getir’in iş birliğinde dünyada Masterpass kanalıyla ilk kez Türkiye’de gerçekleştirildi. Bu yeni çözümün sloganı ise #chatdiyeode.

Bu yeni teknolojik çözüm sayesinde Messenger üzerinden Getir chatbot’unu kullanarak tüketiciler ürün seçebiliyor, sipariş verebiliyor ve kolay ve güvenli ödeme yapabiliyor. Masterpass ve Getir’in alışverişe getirdiği en önemli yenilik ise, ödeme onayı dâhil tüm bu işlemlerin sohbet sayfasından çıkmadan yapılabilmesi. Bunun için yapılması gereken; Messenger’ın arama sekmesine “Getir” yazmak, akıllı bir chatbot ile sohbet etmek ve son olarak Masterpass aracılığı ile güvenli bir ödeme gerçekleştirmek.

@HandeArpaligil