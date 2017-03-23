Mediamarkt’ın Derdi Müşteri Memnuniyeti

Kazananlar MediaMarkt’ta

MediaMarkt, “Kazananlar MediaMarkt’ta” sloganıyla müşteri memnuniyetini merkeze koyduğu iletişimine yeni kampanyası ile devam ediyor.

Müşteri memnuniyetiyle fark yaratarak tüketicilerin en çok tercih ettiği elektronik perakende firması olmayı hedefleyen MediaMarkt, en yeni teknolojiler, rakipsiz fiyat ve çeşitliliğin yanı sıra güvenin ve kaliteli müşteri deneyiminin de tek adresi olduğunu vurgulayan iletişim kampanyasını yenileyerek sürdürüyor.

“Gülmek Sana Yakışıyor” kampanyası ile başarılı bir dönemi geride bırakan MediaMarkt, müşteri memnuniyetini, hem kampanyalarında hem de sunduğu hizmetlerde merkezine aldı ve bu sayede ‘Elektronik Market Sektörü’ kategorisinde 2016’nın en başarılı marka ödülünün sahibi oldu.

2017 yılını ise “MediaMarkt ile Kazananlar Yılı” ilan eden MediaMarkt’ın müşteri ve iş ortakları; rakipsiz fiyatları, bol çeşidi, geniş mağazaları, satış sonrası hizmeti ve alanında uzman güler yüzlü çalışanlarıyla kazanıyor. Böylece ‘Gülmek Sana Yakışıyor’ rozetleri birer madalyaya dönüşüyor.

Markanın “Gülmek Sana Yakışıyor” temalı kampanyalarının bir devamı olarak kurgulanan yeni iletişim kampanyası, “Kazananlar MediaMarkt’ta”, MediaMarkt’ın müşteri memnuniyetindeki başarısına odaklanarak, tüketicilerin MediaMarkt ile alışveriş yaparken aynı zamanda kazanma hazzını da yaşayacaklarını vurguluyor.

Müşterilerinin yüzünü rakipsiz fiyatlarla, elli bine varan bol çeşitle ve uzman personel desteğiyle güldürmeye ve sunduğu fırsatlarla onları kazanma duygusunu yaşatmaya odaklanan MediaMarkt, iletişim kampanyasını tüketicilerin beklentileri dikkate alarak hayata geçiriyor. MediaMarkt “Kazananlar MediaMarkt’ta” iletişim kampanyasını uzun soluklu bir planlama ile ele alarak, TV’den dijitale, ulusaldan yerele pek çok mecrayı etkin bir şekilde kullanmayı hedefliyor.

Eğlenceli kurgusuyla dikkat çeken yeni reklam filmlerinin konsept tasarımını ve tüm yaratıcı süreçlerini ise JWT çatısı altında kurulan ve Wanda Digital ile Manajans ajanslarından oluşan bir ekip yönetiyor. Keyifli reklam kampanyası, tüketicilerin MediaMarkt ile temasa geçtikleri her bir noktada, rakipsiz fiyatların, elli bine varan bol çeşidin, ürün deneyiminin, uzman personelin ve eşsiz müşteri deneyiminin keyfini yaşayarak, kazanma duygusunu yaşayacaklarına dikkat çekiyor.

@HandeArpaligil