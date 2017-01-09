Meizu Yeni Amiral Gemisiyle Gurur Duyuyor

Meizu yeni modelini tanıttı

Çin‘in akıllı telefon markalarından Meizu yeni amiral gemisi Pro 6 Plus geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Meizu Pro 6 modeline göre daha da gelişmiş bu modelin özellikleri ise;

Depolama seçeneği olarak 64GB ve 128GB olan Meizu Pro 6 Plus, altın şampanya, gri ve ay ışı gümüş renk seçeneklerine sahip. 5.7″ Super AMOLED Ekrana sahip bu akıllı telefon 4GB RAM, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle geliyor. Çift Sim kart destekli Pro 6 Plus çift LED flaş destekli ve 4K video çekebileceğiniz 12MP arka kamera ve 5MP ön kameraya sahip bu model gerçekten göz dolduruyor.