Microsoft Kurumsal Çözümler Zirvesinde Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm konulu Microsoft Kurumsal Çözümler Zirvesi

Microsoft Kurumsal Çözümler Zirvesi’nde geleceğin fırsatlarını yakalamak, yeni rekabet ortamında öne çıkmak ve dijital dönüşüm için bir araya geldi. İki bin kişinin katıldığı zirve 28 Şubat Salı günü İstanbul Swiss Otel’de gerçekleştirildi. Zirvede Büyük Veri, Yapay Zeka, Akıllı Sistemler, Nesnelerin İnterneti (IoT), Üretkenlik Çözümleri, İş Analitiği gibi konuların yanısıra Microsoft Dynamics 365 lansmanı da yapıldı.

Dijital çağda sürdürülebilir büyümenin peşindeki kurumlara rehber ve çözüm ortağı olan Microsoft Türkiye, yüzlerce işletmeyi 28 Şubat Salı günü Kurumsal Çözümler Zirvesi 2017’de bir araya getirdi. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun ev sahipliğinde ve Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç, Microsoft Türkiye Bulut ve Kurumsal Çözümler İş Grubu Yöneticisi Selma Karaca, Microsoft Türkiye İş Çözümleri Direktörü Sayın Ozan Öncel’in katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, Büyük Veri, Yapay Zeka, Akıllı Sistemler, Nesnelerin İnterneti (IoT), Üretkenlik Çözümleri, İş Analitiği gibi konuların yanısıra Microsoft Dynamics 365 duyurusu da gerçekleştirildi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen zirvede Microsoft’un dijital dönüşüm stratejisi ile uçtan uca bulut tabanlı akıllı iş çözümleri ve günümüz teknoloji dünyasında sektörün önde gelen kurumlarının üst düzey yöneticileri bu dönüşümü nasıl gerçekleştirdiklerini anlattı.

Pargesoft ve Veripark ana, Netaş, Hewlett Packard Enterprise ve In the Box’ın platin, b4dynamics, Bilge Adam, Comparex, Data Market, este, Genbil, Karmasis, Obese ve ODC altın sponsorluğunda İstanbul Swiss Otel’de düzenlenen Microsoft Kurumsal Çözümler Zirvesi’nde bulut bilişim, kurumsal kaynak planlama (ERP) ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi akılcı iş modelleri değerlendirildi.

@HandeArpaligil