Messenger’dan Araç Kiralamak

Facebook Messenger üzerinden 3 dakikada araç kiralamak mümkün

PayU Türkiye ile Tasit.com ve Botudio işbirliği sayesinde Facebook Messenger üzerinden eksiksiz bir deneyimle araç kiralamak artık mümkün.

Mobil cihazlardan ya da bilgisayardan hızlı ve güvenli biçimde araç kiralamak için Facebook Messenger üzerinden boş bir mesaj alanı açarak Tasit.com yazmak yeterli. Mesajı Botudio’nun geliştirdiği bir “bot” (robot) yanıtlıyor. Aracın kiralanacağı yer, tarih ve saat aralıkları gibi sorular yönelten bot, kullanıcıya en uygun alternatifleri Tasit.com üzerinden aldığı veriler arasından seçiyor. Araç modelleri ve fiyatlarına ilişkin alternatifler yine aynı konuşma ekranı üzerinden sunuluyor ve kullanıcının tercihini belirtmesi isteniyor. Seçimini yapan ve irtibat bilgisini veren Facebook Messenger kullanıcısı, PayU tarafından hazırlanan güvenli ödeme sayfasına yönlendiriliyor ve ödemesini gerçekleştirerek kiralama işlemini sonlandırıyor.

PayU Türkiye CEO’su Emre Güzer ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “PayU çatısı altında sunduğumuz online ödeme hizmetleriyle her geçen gün e-ticaretin, online ödeme almanın sınırlarını yeniden çizecek çalışmalar içinde bulunuyoruz. Botudio ve Tasit.com ile geliştirilen bu projenin, online ödeme rahatlığının müşterilerin günlük yaşamının kolay bir parçası haline gelmesi yolunda büyük bir adım olduğunu düşünüyoruz.”

Konuyla ilgili açıklama yapan Botudio Kurucusu Ali Erhan Tamer, “Facebook Messenger üzerinden geliştirilen ve bir insan ile konuşur gibi bilgisayarlardan hizmet alabilmemizi sağlayan chatbot altyapısının farklı sektörlerden bir çok şirkete son kullanıcıya ulaşma imkanı sunduğunu belirtirken, ilerleyen günlerde bu altyapının Whatsapp üzerine de taşınacağını belirterek, dünyada chatbotların gelecekte mobil uygulamaların yerini alacağı tartışmaları yapılırken Facebook üzerinden geliştirilen en gelişmiş chatbotları yapıyor olmaktan duydukları memnuniyeti” belirtti.

@HandeArpaligil