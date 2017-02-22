Michael Kors ve Fujifilm Elele Verdi

Michael Kors ve Fujifilm işbirliğinde

Michael Kors ve Fujifilm INSTAX Mini 70 kamera özel olarak metalik altın renginde Michael Kors jet-set estetiği baz alınarak tasarlandı. Markanın logosu kameranın ön yüzünde yer alırken ve Michael Kors’un kendi imzası ise kameranın arka yüzünde yine altın tonlarıyla yerini alıyor.

INSTAX Mini70 kameranın kusursuz tasarımı, mükemmel çekimler için otomatik ayar yapabilen özel selfie modu ve objektif hızını ve ışığı ayarlayan yüksek performanslı otomatik flaşı bulunuyor. Bunlara ek olarak, kameranın akıllı selfie modu, otomatik ayar yaparak kutlamalarda ve partilerde selfie çekimini kolaylaştırıyor. Ön kamerası ile çerçeveyi ayarlayabilir ve anında fotoğraf çekebilirsiniz.

İşbirliği, direkt olarak Michael Kors’un Scout çanta koleksiyonundan ilham aldı ve çanta koleksiyonu vintage kamera çantalarından esinlenerek tasarlandı. Scout çanta tasarımının başlangıç noktası retro modasını modern işlevselliği ile hayatımıza yeniden sokmak oldu.

Yumuşak deriden üretilen Scout çanta, birçok bölmeden oluşuyor ve farklı renkleriyle kolay taşımaya uygun değiştirilebilir kayış seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kamera ve çanta ile kullanılabilecek fotoğraf kitabı, deri INSTAX anahtarlık ve altın rengindeki zincir kamera kayışı gibi diğer ek ürünler ise Michael Kors tarafından tasarlandı.

“ Instagram’ın popülerleşmesi ile birlikte, fotoğrafçılıkta yeniden bir canlanma oldu ve bu da beni çok heyecanlandırıyor. Anlık fotoğraflar benim yaratıcılık sürecimde her zaman çok etkili olmuştur. Şimdi de her yerde, evde, işte ve hatta podyumda bile INSTAX Mini kullanıyoruz. Bu da modern teknolojiyi cazibeyi ön plana alarak zamansızlığın mükemmel bir kombinasyonunu oluşturdu.” diyor Michael Kors.

“Moda ve fotoğrafçılık, insanlara kendilerini ifade edebilmeleri için fırsat veriyor ve bu özel INSTAX Mini 70 by Michael Kors tasarımın doruk noktasını oluşturuyor.” diyor FUJIFILM Kuzey Amerika Kuruluşu CEO ve Başkanı Mark Yamamoto.

@HandeArpaligil