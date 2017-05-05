Microsoft 23 Mayıs’ta Shanghai’da Bir Etkinlik Düzenleyecek

Microsoft bu ay New York City’de bir etkinlik düzenlemişti ancak şirket bu akşam bir etkinlik daha düzenleyeceği açıkladı.

Microsoft, Shanghai’da düzenleyeceği etkinliği “show the world what’s next.” sloganı ile duyurdu. Etkinlik 23 Mayıs tarihinde düzenlenecek ancak etkinliğin tam olarak nerede düzenleneceğine dair bir bilgi verilmedi.

Şirket yeni bir donanım tanıtacak ancak bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Şirketin Surface markasını yaratan isim olarak bilinen Panos Panay attığı tweette #Surface etiketini kullandı. Bu etkinlikte büyük bir ihtimalle karşımıza Surface Pro 5 çıkacak.

Daha önce Surface Pro 5’in Intel’in yeni nesil Kaby Lake işlemciye sahip olacağı ve Surface modellerinde kullanılan güç girişine sahip olacağı haberleri dolanmaya başlamıştı.