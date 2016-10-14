Microsoft Excel Şampiyonasının Türkiye ayağı başlıyor. Kazanan yarışmacıya Microsoft bilgisayar hediye ediyor olacak.

Ofis uygulamalarını eski popüler günlerine döndürmek isteyen Microsoft dünya genelinde düzenlediği yarışmalar ile Microsoft Excel uygulamalarını en iyi kullanabilen kişileri ödüllendiriyor. Son dönemlerde birçok farklı ofis uygulamasının piyasaya çıkmasıyla birlikte eski vazgeçilmezliğini kaybeden ofis uygulamalarını tekrar tercih edilebilir hale getirmek için Microsoft bilgisayar hediye ediyor.

İlk elemelerin çevrimiçi olarak yapılacağı yarışmada başarılı olan yarışmacılar, bundan sonra Excel becerilerini Microsoft Türkiye Ofisinde sergileyecekler. Kazanan yarışmacının belli olacağı Microsoft Ofisinde yarışmanın kazananına Asus Zenbook Flip dizüstü bilgisayar verecekler.

Ayrıca, kazanan yarışmacı önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Uluslararası Excel Şampiyonası‘na da katılım hakkı elde etmiş olacak. Birinci aşaması evvelsi gün başlayan yarışma hakkında detaylı bilgi almak veya katılmak isterseniz linki tıklayabilirsiniz.

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