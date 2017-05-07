Microsoft, Windows 10’un Haritalarına Yeni Özellikler Getirdi

Microsoft, Windows 10 Creators güncellemesi ile beraber bir çok yenilik getirmişti ancak geriye bir şeyler bırakmış gibi gözüküyor.

Microsoft, Windows 10 ile birlikte gelen Haritalar uygulamasına çeşitli seyahat planı seçeneği getirdi. Artık bu uygulamayı kullanarak daha karmaşık planlar yapmak mümkün. Birden fazla durağa sahip planda bunlardan bir tanesi.

Google Haritalar kullanıcıları için bu yeni bir özellik değil ancak Windows 10’un Haritalar uygulamasında daha önce böyle bir şey yoktu. ayrıca uygulamayı kullanarak seyahat boyunca gittiğiniz yerleri de kaydetmek mümkün. Üstelik Windows pen desteği sayesinde üzerine not almak mümkün.

Haritalar uygulaması bu güncelleme ile beraber Xbox One ve HoloLens’e de geldi. Yollar 3B boyutlu şekilde görülebiliyor. Ayrıca baktığınız yer hakkında daha kolay bilgi alabiliyorsunuz. Uygulama bu güncelleme ile birlikte trafik özelliğine de kavuştu.