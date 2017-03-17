Microsoft KOBİ’lerin Dijitalleştirmesine Yardımcı

Microsoft KOBİ’lerin dijitalleşmesinde itici güç olacak

Bilişimle gelen değişimi Anadolu’da yaygınlaştırmak için Microsoft, 600 kişilik saha gücüyle hem istihdama hem de KOBİ ’lerin dijital dönüşümüne güç katacak.

Kurumlara ve bireylere daha fazlasını başarabilmeleri için güç katmayı misyon edinen Microsoft, KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandırmak amacıyla 2018 yılına kadar 600 yeni uzman istihdam edeceğini açıkladı. Microsoft aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 19 ülkede 13 bine yakın KOBİ ile yaptırdığı araştırmanın sonuçları, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ile Microsoft Türkiye KOBİ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsu’nun ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, “Dijital dönüşüm bugün kaçınılmaz bir gerçek. CEO’muz Satya Nadella’nın da söylediği gibi artık her şirket bir yazılım şirketi” dedi. Kansu, “Türkiye’nin en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması hedefleniyor. Türkiye, Dünya Ekonomi Forumu’nun 2016 Küresel Rekabet Raporu’na göre 140 ülke içerisinde 51’inci sırada. Bu misyona ulaşmamız için inovasyon ve AR-GE’ye odaklanmamız gerekiyor. Microsoft olarak bu sene hayata geçirdiğimiz yerli teknoloji atağımızın en önemli parçasını KOBİ’ler oluşturuyor. Bulutun bu gücünü arkamıza alarak, ekonomimizin can damarı KOBİ’leri yeni teknolojilerle buluşturmak istiyoruz” dedi.

Kansu, sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye’yi bilişimde tüketen değil de üreten bir ülkeye dönüştürmenin tek yolu, ihracatı arttırmak. Maalesef toplam yazılım ihracatımız 1.3 milyar TL. Yani toplam ihracat içinde yazılım ihracatının oranı yaklaşık olarak yüzde 0.3. Bu nedenle, teknolojide yazılıma önem vermek, yazılım ihracatını arttırmak ve ürettiğimiz tüm sanayi ürünlerini daha akıllı ürünlere dönüştürmek çok kritik. KOBİ’lerde bilgiye dayalı üretim yapısının teşvik edilmesi ve AR-GE alanında yenilikçi ürün ile hizmet modellerine sahip girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Microsoft olarak biz inovatif Türk şirketlerini dünyaya açmak için çalışıyoruz. Bilişimle gelen değişimi Anadolu’da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda KOBİ’lerin dijitalleşmesine hızlandırmak amacıyla yeni bir saha gücümüzle hem istihdama hem de KOBİ’lerin dijital dönüşümüne güç katmayı hedefliyoruz” dedi.

Yerli girişimlerin teknoloji ile desteklenmesinin ülke ekonomisinin büyümesinde kritik bir rol oynadığını belirten Tüzünsu, bu bilinçle Bulut Çözüm Sağlayıcı projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Bulut Çözüm Sağlayıcısı insiyatifi ile bilişim ekosistemine ve istihdama katkıda bulunacaklarını belirten Tüzünsu, sözlerine şöyle devam etti; “Bulut Çözüm Sağlayıcı yatırımımızla bulut teknolojilerini tabana yayacağız. İş ortaklarımız nezdinde 1500 çalışanı bulut teknolojileri alanında yetiştirip, eğiteceğiz. 600 yeni mezuna da istihdam sağlayarak, Anadolu’da kapı kapı KOBİ’leri ziyaret edeceğiz, ihtiyaçlarına özel çözümler geliştireceğiz.”

@HandeArpaligil