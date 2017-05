Microsoft’un Shoulder Tap Emoji Özelliği Insider Programında

Microsoft’un bu özelliği Windows 10 Creators güncellemesi ile getirmesi bekleniyordu ancak olmamıştı. Shoulder Tap ile başlat çubuğuna yerleştirdiğiniz kişilerden gelen emojiler masaüstünde büyük şekilde görülüyor.

Şirket bunun için bir görsel yayınlamıştı ancak görseli kaldırdı. Çünkü Bu görselde saatin yanında bir adet dişli simgesi yer alıyor. Bu dişli simgesi Insider Programı kapsamında yer alan kullanıcılar da dahil olmak üzere kimsede yok. Yani Windows 10 için bir yenilik getiriyor olabilir.

Microsoft removed the Shoulder Tap gif from their post that exposed a new gear button in the Taskbar pic.twitter.com/W4iCxPnUbS

— Rafael Rivera (@WithinRafael) May 17, 2017