Microsoft, Windows 10 Beta Sürümüne Yeni Bir Özellik Yayınladı

Microsoft’un Kişiler listesini Başlat çubuğuna Windows 10 Creators güncellemesinde ekleyecekti ancak bu özellik daha sonra ertelendi.

Microsoft daha sonra bu özelliği Eylül ayında yayınlanacak olan Redstone 3 kod adına sahip güncelleme ile getireceğini duyurmuştu. Şirket özelliği Windows 10 16184 build numarası ile Windows 10 Insider Programında olan kullanıcılara yayınladı.

Bu özellik ile beraber kullanıcılar Kişiler listesinde yer alan kişileri Başlat çubuğuna ekleyebiliyor. Bu sayede buradan kolay bir şekilde erişebiliyor. Kullanıcı arayüzünde önemli bir değişiklik bu yüzden Insider programındaki kullanıcıların geri dönüşleri son derece önemli. Yaklaşık olarak 10 milyon Insider kullanıcısı özelliğe bugün kavuştu.

Bununla beraber ayrıca Windows 10’da yer alan Takvim ve E-Posta uygulamalarına Gmail desteği de geldi. Artık Google hesabı ile E-Posta uygulamasına giriş yapan kullanıcılar Focused Inbox filtresini kullanarak direkt olarak önemli e-postaları görebilecek. Bu özellik daha önce sadece Outlook.com ve Office 365 sahipleri için vardı.