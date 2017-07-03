Microsoft, Windows 10 Zaman Çizgisi Özelliğini Erteledi

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Microsoft bu yılın başında Windows 10 işletim sistemi için zaman çizgisi özelliğini duyurmuştu ve bu özellik merakla bekleniyordu.

Microsoft bu özelliğin sonbahar aylarında gelecek olan Windows 10 Fall Creators güncellemesi ile geleceğini duyurmuştu. Bu özellik ile beraber kullanıcıların iOS ya da Android telefonları ile zaman çizgisi kontrol edilebilecek. Diğer taraftan şirket bu özelliği dileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Şirketin yöneticilerinden Joe Belfiore bugün yaptığı açıklama ile bu özelliğin yer almayacağını resmen duyurdu. Şirket Windows 10 Fall Creators güncellemesini büyük bir ihtimalle Eylül ayında yayınlayacak ve şu anda Windows Insider programında  yer alan kullanıcılar ile çeşitli denemeler yapıyor.

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