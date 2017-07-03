Microsoft, Windows 10 Zaman Çizgisi Özelliğini Erteledi

Microsoft bu yılın başında Windows 10 işletim sistemi için zaman çizgisi özelliğini duyurmuştu ve bu özellik merakla bekleniyordu.

Microsoft bu özelliğin sonbahar aylarında gelecek olan Windows 10 Fall Creators güncellemesi ile geleceğini duyurmuştu. Bu özellik ile beraber kullanıcıların iOS ya da Android telefonları ile zaman çizgisi kontrol edilebilecek. Diğer taraftan şirket bu özelliği dileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Correct. Timeline won't be in the Fall Creators Update. We're planning for it to be in early insider builds shortly after FCU is out. — Joe Belfiore (@joebelfiore) July 3, 2017

Şirketin yöneticilerinden Joe Belfiore bugün yaptığı açıklama ile bu özelliğin yer almayacağını resmen duyurdu. Şirket Windows 10 Fall Creators güncellemesini büyük bir ihtimalle Eylül ayında yayınlayacak ve şu anda Windows Insider programında yer alan kullanıcılar ile çeşitli denemeler yapıyor.