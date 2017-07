Microsoft, Windows 10 Zaman Çizgisi Özelliğini Erteledi

Microsoft bu özelliğin sonbahar aylarında gelecek olan Windows 10 Fall Creators güncellemesi ile geleceğini duyurmuştu. Bu özellik ile beraber kullanıcıların iOS ya da Android telefonları ile zaman çizgisi kontrol edilebilecek. Diğer taraftan şirket bu özelliği dileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Correct. Timeline won't be in the Fall Creators Update. We're planning for it to be in early insider builds shortly after FCU is out.

— Joe Belfiore (@joebelfiore) July 3, 2017