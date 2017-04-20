Microsoft’tan Wunderlist’e Rakip Olacak Yeni Uygulama

Bugün Microsoft To-Do isimli yapılacaklar listesi uygulaması Windows 10, Android ve iOS uygulama mağazalarındaki yerini aldı.

Microsoft’un To-Do isimli uygulaması Wunderlist’e direkt olarak rakip olacak. Uygulama içerisinden kolayca yapılacaklar listesi oluşturuyorsunuz, hatırlatıcı ayarlıyorsunuz ve projelerinizin takibini yapabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde Wunderlist listelerinizi yükleme şansı bile veriyor. Ancak bu büyük bir sürpriz değil çünkü Microsoft 2015 yılında Wunderlist’i satın almıştı.

To-Do’nun en çok öne çıkan özelliği ise Günüm bölümü. Burada her gün yeni bir liste yer alıyor. Uygulama Office 365, Outlook ve diğer Office uygulamaları ile beraber çalışabiliyor. Ayrıca uygulama daha önceki girdilerinize göre size bazı önerilerde bulunuyor.

Uygulama içerisinde oluşturduğunuz listelere emojiler atayabiliyorsunuz. Bu sayede listeleri birbirinden ayırmak son derece kolay oluyor. Oluşturduğunuz listeler diğer bütün cihazlarınızdaki To-Do uygulaması ile senkronize çalışıyor.

Microsoft, Wunderlist’ten bir kaç özelliği daha To-Do’ya getirmeyi hedefliyor. Bunların arasında listeleri paylaşma gibi özellikler yer alıyor. Uygulamanın yakında iOS ve Android işletim sistemlerinde tablet versiyonu ve macOS işletim sistemi versiyonu da çıkacak.